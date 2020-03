***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.03.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi30/03/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?varEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKUVVA GIDA A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuToptan gıda ve temizlik ürünleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi500.000.-TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihEdinme KoşullarıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı225.000.-Beher Payın Alış FiyatıHenüz belli değilToplam TutarHenüz belli değilEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)45Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)45Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)04,67İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)04,31Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiBelli değilPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHenüz Belli Değil (Not Determined Yet)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıVeysi Kaynak ve Şule KaynakKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiHenüz belli değilDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniHenüz düzenlenmediDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiHenüz değerleme raporu düzenlenmemiştir.AçıklamalarŞirketimizin 30.03.2020 tarihli Yönetim Kurulu kararı 30.03.2020 tarihinde 18.16.57 saatinde Özel durum genel şablonundan açıklanmıştı. Sözkonusu açıklama İlgili şablondan tekrar yapılmaktadır.İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 33460-5 numara ile kayıtlı, merkezi Söğütlü Çeşme Mah , Fevzi Çakmak CD 16/1 Küçük Çekmece / İstanbul adresinde bulunan , KUVVA GIDA A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi olan 500.000 TL nin % 45 oranında hisselerinin satın alınmasına ve işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833552BIST