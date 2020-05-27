***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.06.2018Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/05/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıOFMA OFİS MALZEMELERİ TİCARET VE SANAYİ A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu01.06.2018 tarihli hisse satışının iptali geri alınmasıEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi8.650.000Edinim YöntemiDiğer (Other)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih29.05.2020Edinme KoşullarıDiğer (Other)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı408.800Beher Payın Alış Fiyatı8,8063Toplam Tutar3.600.000Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)4,73Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)4,73Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)74.84İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)69,06Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıCemalettin DoğanKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/05/2020Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi01.06.2018 tarihli hisse satış iptalinden dolayı geri alımDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni01.06.2018 tarihli hisse satış iptalinden dolayı geri alımDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 27.05.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.Daha önce Şirketimiz Yönetim Kurulu 01.06.2018 tarih ve 2018.07 Devir Temlik sözleşmesi ile ilgili aşağıdaki kararı almıştı OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş.'nin Ödenmiş sermayesi 8.650.000.- TL olup, Serve Kırtasiye Sanayi ve Ticaret A.Ş.'nin sahip olduğu % 4,73 oranında ve (beher hisse 25 TL ve 16.352 adet) 408.800 TL tutarında hisselerle ilgili olarak: Şirketimize ait olan Ofma Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş paylarının tamamı için serbest pazarlık usulü ile 3.600.000.- TL bedelle,15.11.2019 vadeli olarak Sn. Cemalettin Doğan'a satılmasına ve satışla ilgili satış sözleşmesinin hazırlanmasına karar verilmişti Bu gün yapılan Yönetim Kurulu Toplantısında Cemalettin Doğan'a yapılan hisse satışıyla ilgili 3.600.000 TL'sını vadesinde ödemediğinden dolayı ve bundan sonraki dönemde'de ödeme imkanı olmadığından dolayı şirket menfaatleri göz önüne alınarak devir temlik sözleşmesinin iptal edilerek OFMA Ofis Malzemeleri Ticaret ve Sanayi A.Ş. hisselerinin aynı tutardan geri alınmasına karar verilmiştir. Sn. hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/846991BIST