***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.11.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi04/11/2020Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?Edinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıKuvva Gıda A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuToptan gıda ve temizlik ürünleriEdinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi25.000.000Edinim YöntemiSermaye Artırımı Yoluyla Edinim (Capital Increase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihBelli değilEdinme KoşullarıVadeli (Timed)Vadeli ise Koşulları2.500.000 TL Peşin ve 7.500.000 TL'sı 24 ay içinde ödenecektir.Edinilen Payların Nominal Tutarı10.000.000.-TLBeher Payın Alış Fiyatı1 TLToplam Tutar10.000.000.-TLEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)% 40Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)% 40Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)% 40Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiPay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıKuvva Gıda A.ŞKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Evet (Yes)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiKuvva Gıda A.Ş.'nin sermaye artırımına katılmaVarsa İşleme İlişkin Sözleşme TarihiFinansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniSermaye artırımına iştirakDeğerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalar04.11.2020 tarih ve 17.02.37'de Özel Durum Açıklaması(Genel) yapılan Olağanüstü genel kurul kararı 28.12.2020 tarihinde tescil edilmiş olup 28.12.2020 tarih ve 10233 sayı İlan edilmiştir.Bu olu bu sefer ise Finansal Duran Varlık Edinimi şablondan aşağıdaki gibi açıklanmıştır.İlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin 04.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 500.000 TL (Beheri 1,00 TL) ödenmiş sermayesini 24.500.000 TL (Beheri 1 TL) artırarak toplam sermayesini 25.000.000 TL(Beheri 1 TL) çıkarılması konusu genel kurul tarafından onaylanmıştır.Bu defa artırılan 24.500.000 adet hissenin 10.000.000 TL'si dışarıdan ortak alınmak suretiyle Serve Flim Projeksiyon Eğlence A.Ş. firması,10.150.000 TL hissenin Şule Kaynak ve 4.350.000 TL hissenin Veysi Kaynak tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.Ödeme şekli ise sermaye artırımına katılanların taahhüt ettikleri tutarın ¼'sine isabet eden 6.125.000 TL nakit peşin olarak ödenecek olup Bakiyesi kalan 18.375.000 TL'si ise 24 ay içerisinde ödenecektir.Sn.Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/895191BIST