***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 5.212.312 4.027.753Satışların Maliyeti19 -3.561.850 -1.836.594TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)19 1.650.462 2.191.159BRÜT KAR (ZARAR)1.650.462 2.191.159Genel Yönetim Giderleri20 -810.326 -880.970Pazarlama Giderleri20 -23.534 -670.497Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler21 1.574.983 495.751Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler22 -11.201.537 -267.139ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-8.809.952 868.304Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler23 0 3.017.002Yatırım Faaliyetlerinden Giderler23 0 -224FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-8.809.952 3.885.082Finansman Giderleri24 -957.668 -778.702SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-9.767.620 3.106.380Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri2.405.681 15.066Dönem Vergi (Gideri) Geliri25 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.405.681 15.066SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-7.361.939 3.121.446DÖNEM KARI (ZARARI)-7.361.939 3.121.446Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.361.939 3.121.446Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 18 -0,64000000 0,27000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç 18 -0,64000000 0,27000000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-803.549 -641.043Dönem Karı (Zararı)18 -7.361.939 3.121.446Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18 -7.361.939 3.121.446Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-2.320.206 229.281Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 27.045 34.565Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler89.241 169.984Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 89.241 169.984Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler-30.811 39.798Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 -30.811 58.188Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -18.390Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 -2.405.681 -15.066İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler8.791.380 -4.280.856Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7.520.106 -7.232.119İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 7.520.106 -7.232.119Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler734.948 988.900İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -939.972İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 1.674.920 988.900Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 406.453Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 22.364 199.224Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -356.189 151.715İlişkili Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -342İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -356.189 152.057Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 72.049 84.068Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler17 922.489 1.138.015İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17 568.424İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)17 922.489 569.591Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)-17.112İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-124.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)17-25 -124.387Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-890.765 -930.129Ödenen Faiz24 -957.668Alınan Faiz23 1.044.857 289.086Vergi İadeleri (Ödemeleri)25 27YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-2.542 -13.834Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.542 -13.834Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12 -2.542 -13.834FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI801.237 655.272İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.030.255Geri Alınan Payların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 1.030.255Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 801.237 -374.983Kredilerden Nakit Girişleri6 801.237 -374.983YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.854 395NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.854 395DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 20.526 20.131DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.672 20.526Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2019 Önceki Dönem 31.12.2018Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 15.672 20.526Ticari Alacaklar7 51.611 7.571.717İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 51.611 7.571.717Diğer Alacaklar8 940.918 1.675.866İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 939.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 946 1.675.866Peşin Ödenmiş Giderler10 464 22.828İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 464 22.828Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 337 310Diğer Dönen Varlıklar17 15.000 32.133İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 32.133ARA TOPLAM1.024.002 9.323.380TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR1.024.002 9.323.380DURAN VARLIKLARMaddi Duran Varlıklar12 1.504.053 1.572.213Binalar12 1.469.360 1.503.837Taşıtlar12 21.478 46.269Mobilya ve Demirbaşlar12 13.215 22.107Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 33.460 37.401Diğer Haklar13 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 33.460 37.401Ertelenmiş Vergi Varlığı25 2.248.183 0TOPLAM DURAN VARLIKLAR3.785.696 1.609.614TOPLAM VARLIKLAR4.809.698 10.932.994KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.369.487 2.568.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 3.369.487 2.568.250Banka Kredileri6 3.369.487 2.568.250Ticari Borçlar7 383.007 739.196İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 383.007 739.196Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 285.756 213.707Diğer Borçlar8 62.987 1.240.737İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 0 628.583İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 62.987 612.154Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 1.445Kısa Vadeli Karşılıklar16 62.397 63.778Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar16 54.023 40.665Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar16 8.374 23.113Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.101.622 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.101.622 0ARA TOPLAM6.266.701 4.827.113TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.266.701 4.827.113UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar16 58.430 89.241Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 58.430 89.241Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü25 0 160.276TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER58.430 249.517TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.325.131 5.076.630ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar-1.515.433 5.856.364Ödenmiş Sermaye18 11.559.492 11.559.492Sermaye Düzeltme Farkları18 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)18 406.360 406.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)1.259.215 1.269.074Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 1.259.215 1.269.074Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.257.381 1.263.911Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -44.646 -41.317Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler18 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -8.091.758 -11.213.205Net Dönem Karı veya Zararı18 -7.361.939 3.121.446TOPLAM ÖZKAYNAKLAR-1.515.433 5.856.364TOPLAM KAYNAKLAR4.809.698 10.932.994Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Geri Alınmış Paylar Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395Düzeltmelerden Sonraki Tutar18 11.559.492 23.398 -509.281 -7.600 1.093.312 46.480 689.799 -8.040.711 -3.172.494 1.682.395 1.682.395Transferler18 -3.172.494 3.172.494Dönem Karı (Zararı)3.121.446 3.121.446 3.121.446Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -33.717 170.599 136.882 136.882Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin EtkisiPayların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)18 509.281 406.360 915.641 915.641Dönem Sonu Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364Düzeltmelerden Sonraki Tutar18 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 5.856.364Transferler3.121.446 -3.121.446Dönem Karı (Zararı)18 -7.361.939 -7.361.939 -7.361.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)18 -3.329 -6.530 -9.858 -9.858Dönem Sonu Bakiyeler18 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019 Önceki Dönem 01.01.2018 - 31.12.2018Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)25 -7.361.939 3.121.446DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-7.690 106.768Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler25 -7.690 106.768Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri25 2.169 -30.114Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi25 -6.530 170.599Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi25 -3.329 -33.717Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.690 106.768TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)-7.369.629 3.228.214Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0Ana Ortaklık Payları-7.369.629 3.228.214http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/823571BIST