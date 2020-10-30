***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat19 165.209 5.209.659 136.857 70.732Satışların Maliyeti19 -108.004 -3.370.954 -81.003 -21.517TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)57.205 1.838.705 55.854 49.215BRÜT KAR (ZARAR)57.205 1.838.705 55.854 49.215Genel Yönetim Giderleri20 -592.736 -612.406 -285.157 -196.920Pazarlama Giderleri20 0 -23.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 4.535.799 1.093.564 237.796 289.526Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.811.980 -500.541 -317.358 -40.151ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.188.288 1.795.788 -308.865 101.670FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.188.288 1.795.788 -308.865 101.670Finansman Giderleri-466.304 -657.230 -151.304 -276.418SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)1.721.984 1.138.558 -460.169 -174.748Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-429.604 43.985 68.823 16.819Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -429.604 43.985 68.823 16.819SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929DÖNEM KARI (ZARARI)1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0Ana Ortaklık Payları1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-10.427.932 623.032Dönem Karı (Zararı)18 1.292.380 1.182.543Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler-3.486.584 658.644Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 51.847 17.426Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-3.152.630 250.420Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7 -3.152.630 250.420Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili DüzeltmelerKarşılıklar İle İlgili Düzeltmeler43.803 438.320Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler16 52.177 438.320Diğer Karşılıklar (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-8.374Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler-429.604 -47.522İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-9.078.961 -1.985.310Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-8.523 197.081İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -60.134İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 51.611 197.081Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-9.463.893İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -9.463.557İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -336Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 464 22.214Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-172.983 -317.783İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -172.983 -317.783Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)15 -78.564 -33.186Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler12.636 39.285İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 3.600İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8 12.636 35.685İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler631.902 -1.892.921Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)440.162 -1.892.921Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)191.740Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-11.273.165 -144.123Ödenen Faiz20 466.304Alınan Faiz20 808.189 767.155Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-429.260YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-9.658 -2.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-9.658 -2.542Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-2.542Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları13 -9.658FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI10.532.392 -625.880Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri11.000.000Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri18 11.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-467.608 -625.880Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -465.000 -625.880Diğer Finansal Borç Ödemelerinden Nakit Çıkışları-2.608YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.802 -5.390NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)94.802 -5.390DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ15.672 20.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ110.474 15.136Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 110.474 15.672Ticari Alacaklar60.134 51.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar60.134İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 51.611Diğer Alacaklar10.404.811 940.918İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 10.403.529 939.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.282 946Peşin Ödenmiş Giderler464İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 464Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar17 337Diğer Dönen Varlıklar15.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar17 15.000ARA TOPLAM10.575.419 1.024.002TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR10.575.419 1.024.002DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar3.600.000Diğer Finansal Yatırımlar3 3.600.000Maddi Duran Varlıklar1.460.687 1.504.053Binalar12 1.443.387 1.469.360Taşıtlar12 9.883 21.478Mobilya ve Demirbaşlar12 7.417 13.215Maddi Olmayan Duran Varlıklar34.637 33.460Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 34.637 33.460Ertelenmiş Vergi Varlığı22 1.823.021 2.248.183TOPLAM DURAN VARLIKLAR6.918.345 3.785.696TOPLAM VARLIKLAR17.493.764 4.809.698KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar3.834.487 3.369.487İlişkili Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar3.834.487 3.369.487Banka Kredileri6 3.834.487 3.369.487Ticari Borçlar210.024 383.007İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 210.024 383.007Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 207.192 285.756Diğer Borçlar75.623 62.987İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 75.623 62.987Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.445 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)1.445 1.445Kısa Vadeli Karşılıklar58.367 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 58.367 54.023Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler2.241.185 2.101.622İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler17 2.241.185 2.101.622ARA TOPLAM6.628.323 6.266.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.628.323 6.266.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar106.263 58.430Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar16 106.263 58.430TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER106.263 58.430TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER6.734.586 6.325.131ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.759.178 -1.515.433Ödenmiş Sermaye18 13.430.241 11.559.492Sermaye Düzeltme Farkları18 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)9.535.612 406.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)18 1.241.445 1.259.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)1.194.965 1.212.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)18 1.257.381 1.257.381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)18 -62.416 -44.646Diğer Kazançlar (Kayıplar)46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler689.799 689.799Sermayeye Eklenecek Gayrimenkul veya İştirak Satış Kazancı18 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları18 -15.453.697 -8.091.758Net Dönem Karı veya Zararı18 1.292.380 -7.361.939TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.759.178 -1.515.433TOPLAM KAYNAKLAR17.493.764 4.809.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 3.121.446 5.856.364 0 5.856.364Transferler3.121.446 -3.121.446Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)18 -6.023 -6.530 1.182.543 1.169.990 1.169.990Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler11.559.492 23.398 406.360 -47.340 1.257.381 0 46.480 689.799 -8.091.759 1.182.543 7.026.354 7.026.354Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Transferler-7.361.939 7.361.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-17.770 1.292.380 1.274.610 1.274.610Sermaye Arttırımı1.870.749 9.129.252 11.000.001 11.000.001Dönem Sonu Bakiyeler13.430.241 23.398 9.535.612 -62.416 1.257.381 46.480 689.799 -15.453.697 1.292.380 10.759.178 10.759.178Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)22 1.292.380 1.182.543 -391.346 -157.929DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-14.216 -11.228 -486 -4.209Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)22 -17.770 -6.023 -607 -5.396Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler3.554 -5.205 121 1.187Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 3.554 1.325 121 1.187Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi22 -6.530Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 1.437Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler1.437Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 1.437DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)-14.216 -9.791 -486 -4.209TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.278.164 1.172.752 -391.832 -162.138Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları1.278.164 1.172.752 -391.832 -162.138http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885034BIST