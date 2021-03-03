***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 10.121.025 5.212.312Satışların Maliyeti22 -6.336.972 -3.561.850TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)3.784.053 1.650.462BRÜT KAR (ZARAR)3.784.053 1.650.462Genel Yönetim Giderleri23 -889.882 -810.326Pazarlama Giderleri23 -4.764.427 -23.534Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 5.906.328 1.574.983Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -1.377.440 -11.201.537ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)2.658.632 -8.809.952Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler26 318.716 0Yatırım Faaliyetlerinden Giderler26 0 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)2.977.348 -8.809.952Finansman Gelirleri27 824.581 0Finansman Giderleri27 -1.149.489 -957.668SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)2.652.440 -9.767.620Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-576.603 2.405.681Dönem Vergi (Gideri) Geliri28 0 0Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 -576.603 2.405.681SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.075.837 -7.361.939DÖNEM KARI (ZARARI)2.075.837 -7.361.939Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.107 0Ana Ortaklık Payları2.042.730 -7.361.939Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 -23.303.539 -803.549Dönem Karı (Zararı)21 2.075.837 -7.361.939Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 2.075.837 -7.361.939Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler13.070 -2.320.206Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 541.324 27.045Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.649.610 89.241Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 -2.649.610 89.241Karşılıklar 8 -20.271.343 734.948İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -20.271.343 734.948Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -525.665 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -727.404 22.364Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 -7.581.982 -356.189İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 -7.581.982 -356.189Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 61.445 72.049Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-20 18.538.970 922.489İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 18.538.970 922.489Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 659.413 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler703.794 -124.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)703.794 -124.387Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-23.028.563 -890.765Ödenen Faiz27 -1.149.489 -957.668Alınan Faiz24 824.581 1.044.857Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler19 49.932 0Vergi İadeleri (Ödemeleri)28 0 27YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI3.621.008 -2.542Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -108.194 -2.542Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -108.194 -2.542Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)3.729.202 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI44.215.820 801.237Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri21 36.500.000 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 7.715.820 801.237Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 7.715.820 801.237YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.533.289 -4.854NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)24.533.289 -4.854DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 15.672 20.526DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.548.961 15.672Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 24.548.961 15.672Ticari Alacaklar7 3.610.026 51.611İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.713.729 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 1.896.297 51.611Diğer Alacaklar8 14.644.565 940.034İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 13.482.634 939.972İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 1.161.931 62Stoklar9 1.939.087 0Peşin Ödenmiş Giderler10 760.730 464İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 760.730 464Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 635.328 337Diğer Dönen Varlıklar20 69.301 15.000ARA TOPLAM46.207.998 1.023.118TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR46.207.998 1.023.118DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 3.600.000 0Maddi Duran Varlıklar12 3.331.849 1.504.053Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 86.799 33.460Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar86.799 33.460Peşin Ödenmiş Giderler10 109.143 884Ertelenmiş Vergi Varlığı28 1.509.590 2.248.183TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.637.381 3.786.580TOPLAM VARLIKLAR54.845.379 4.809.698KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.390.250 3.369.487Diğer Finansal Yükümlülükler6 0 0Ticari Borçlar7 2.793.029 383.007İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 2.321.267 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 471.762 383.007Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 467.732 285.756Diğer Borçlar8 11.516.082 62.987İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 11.470.746 0İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 45.336 62.987Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 910.494 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 910.494 1.445Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü28 0 0Kısa Vadeli Karşılıklar19 113.462 62.397Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 113.462 54.023Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 0 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.440.024 2.101.622ARA TOPLAM22.631.073 6.266.701TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER22.631.073 6.266.701UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 6.695.057 0Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar19 119.351 58.430Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü28 0 0Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler20 0 0TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.814.408 58.430TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.445.481 6.325.131ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar10.950.100 -1.515.433Ödenmiş Sermaye21 13.430.241 11.559.492Sermaye Düzeltme Farkları21 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 9.535.612 406.360Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 1.280.889 1.259.215Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.234.409 1.212.735Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.259.739 1.257.381Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -25.330 -44.646Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 0 0Diğer Kazançlar (Kayıplar)46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları-16.052.569 -8.091.758Net Dönem Karı veya Zararı2.042.730 -7.361.939Kontrol Gücü Olmayan Paylar14.449.798 0TOPLAM ÖZKAYNAKLAR25.399.898 -1.515.433TOPLAM KAYNAKLAR54.845.379 4.809.698Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıTanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 -3.121.446 5.856.364 5.856.364Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 11.559.492 23.398 406.360 -41.317 1.263.911 46.480 689.799 -11.213.205 -3.121.446 5.856.364 5.856.364Transferler21 3.121.446 3.121.446Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -3.329 -6.530 -7.361.939 -7.371.797 -7.371.798Dönem Karı (Zararı)21 -7.361.939 -7.361.939 -7.361.939Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -3.329 -6.530 -9.858 -9.858Dönem Sonu Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 11.559.492 23.398 406.360 -44.646 1.257.381 46.480 689.799 -8.091.759 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Transferler21 -7.361.939 7.361.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 15.453 2.042.730 2.058.184 33.107 2.091.291Dönem Karı (Zararı)21 2.042.730 2.042.731 33.107 2.075.838Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 15.453 15.453 15.453Sermaye Arttırımı21 1.870.749 9.129.252 11.000.000 11.000.000Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi21 3.863 -388.976 -385.113 14.416.691 14.031.578Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)2.358 -209.896 -207.538 -207.538Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 -25.330 1.259.739 46.480 689.799 -16.052.570 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.075.837 -7.361.939DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar15.453 -39.917Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 0 -6.530Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 0 1.437Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 19.316 -44.646Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-3.863 9.822Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri21 -3.863 9.822Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)15.453 -39.917TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)2.091.290 -7.401.856Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar33.107 0Ana Ortaklık Payları2.058.183 -7.401.856http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/914900BIST