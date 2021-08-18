***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 5.875.883 28.352 4.730.585 28.352Satışların Maliyeti22 -3.725.978 -27.001 -2.957.140 -27.001TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)2.149.905 1.351 1.773.445 1.351BRÜT KAR (ZARAR)2.149.905 1.351 1.773.445 1.351Genel Yönetim Giderleri-768.353 -307.579 -544.934 -145.516Pazarlama Giderleri-1.910.817 0 -1.131.614 0Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler194.333 4.298.003 43.697 3.909.354Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-2.685.709 -1.494.622 -533.474 -1.382.196ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-3.020.641 2.497.153 -392.880 2.382.993FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-3.020.641 2.497.153 -392.880 2.382.993Finansman Gelirleri3.196.769 0 2.585.096 0Finansman Giderleri-1.055.317 -315.000 -599.174 -150.000SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-879.189 2.182.153 1.593.042 2.232.993Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-50.625 -498.427 -343.410 -463.407Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -50.625 -498.427 -343.410 -463.407SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-929.814 1.683.726 1.249.632 1.769.586DÖNEM KARI (ZARARI)-929.814 1.683.726 1.249.632 1.769.586Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 507.224 0 940.776 0Ana Ortaklık Payları21 -1.437.038 1.683.726 308.856 1.769.586Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI21 -25.327.954 -311.512Dönem Karı (Zararı)21 -929.814 1.683.726Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -929.814 1.683.726Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler3.591.304 -3.721.674Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 378.284 34.317Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.964.768 -3.279.928Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 1.964.768 -3.279.928Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.942 18.949Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 15.942 18.949Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler2.123.147 0Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler2.123.147 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 -50.625 -498.427Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-840.212 3.415İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-24.792.675 1.595.645Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -1.046.104 20.991İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -1.046.104 20.991Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -19.894.291 811.791İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -19.894.291 811.791Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler9 -671.601 0Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 316.254 -18.967Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 66.610 52.573İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 66.610 52.573Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 -134.860 23.618Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-3.514.723 28.031İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 -3.514.723 28.031Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 49.465 0İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler36.575 677.608Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)36.575 677.608Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-22.131.185 -442.303Ödenen Faiz0 -315.000Alınan Faiz-3.196.769 445.791YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-29.774 0Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-29.774 0Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -29.774 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI3.531.115 315.000Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri6 3.531.115 315.000Kredilerden Nakit Girişleri6 3.531.115 315.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.826.613 3.488NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-21.826.613 3.488DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 24.548.961 15.672DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 2.722.348 19.160Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 2.722.348 24.548.961Ticari Alacaklar7 4.656.130 3.610.026İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 885.086 1.713.729İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 3.771.044 1.896.297Diğer Alacaklar8 34.455.445 14.644.565İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 34.377.180 13.482.634İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 78.265 1.161.931Stoklar9 2.610.688 1.939.087Peşin Ödenmiş Giderler10 444.476 760.730İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 444.476 760.730Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 740.996 635.328Diğer Dönen Varlıklar20 114.927 69.301İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 114.927 69.301ARA TOPLAM45.745.010 46.207.998TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR45.745.010 46.207.998DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 3.600.000 3.600.000Diğer Finansal Yatırımlar11 3.600.000 3.600.000Diğer Alacaklar8 86.886 109.143İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 86.886 109.143Maddi Duran Varlıklar12 3.120.639 3.331.849Binalar12 1.417.506 1.434.666Taşıtlar12 233.573 302.400Mobilya ve Demirbaşlar12 1.062.753 1.114.288Özel Maliyetler12 406.807 480.495Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 81.040 86.799Diğer Haklar13 0 0Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 81.040 86.799Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.503.661 1.509.590TOPLAM DURAN VARLIKLAR8.392.226 8.637.381TOPLAM VARLIKLAR54.137.236 54.845.379KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 5.623.566 4.390.250İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 5.623.566 4.390.250Banka Kredileri6 5.623.566 4.390.250Ticari Borçlar7 2.859.639 2.793.029İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 507.688 2.321.267İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 2.351.951 471.762Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 332.872 467.732Diğer Borçlar8 7.667.003 11.516.082İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 7.627.076 11.470.746İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 39.927 45.336Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 959.959 910.494İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 959.959 910.494Kısa Vadeli Karşılıklar19 189.734 113.462Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 106.947 113.462Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 82.787 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.774.380 2.440.024İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.774.380 2.440.024ARA TOPLAM20.407.153 22.631.073TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER20.407.153 22.631.073UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 8.992.856 6.695.057İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar6 8.992.856 6.695.057Banka Kredileri6 8.992.856 6.695.057Uzun Vadeli Karşılıklar19 120.760 119.351Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 120.760 119.351TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.113.616 6.814.408TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER29.520.769 29.445.481ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 9.563.814 10.950.100Ödenmiş Sermaye21 13.430.241 13.430.241Sermaye Düzeltme Farkları21 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 9.535.612 9.535.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 1.266.174 1.280.889Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 1.266.174 1.280.889Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 1.259.739 1.259.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -40.045 -25.330Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 689.799 689.799Yasal Yedekler21 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -13.944.372 -16.052.569Net Dönem Karı veya Zararı21 -1.437.038 2.042.730Kontrol Gücü Olmayan Paylar21 15.052.653 14.449.798TOPLAM ÖZKAYNAKLAR24.616.467 25.399.898TOPLAM KAYNAKLAR54.137.236 54.845.379Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 0 -1.515.433Transferler21 -7.361.939 7.361.939 1.666.563 1.666.563Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -17.163 1.683.726 -17.163 -17.163Dönem Karı (Zararı)21 1.683.726 1.683.726 1.683.726Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -17.163Dönem Sonu Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -61.809 46.480 689.799 -15.453.697 1.683.726 151.130 0 151.130Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.330 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.330 46.480 689.799 -16.052.569 2.042.730 10.950.100 14.449.798 25.399.898Transferler21 2.042.730 -2.042.730Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -14.715 -1.437.038 -1.451.753 507.224 -944.529Dönem Karı (Zararı)21 -1.437.038 -1.437.038 -1.437.038Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -14.715 -14.715 -14.715Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)21 65.467 65.467 95.631 161.098Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -40.045 46.480 689.799 65.467 -1.437.038 9.563.814 15.052.653 24.616.467Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2021 - 30.06.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 -929.814 1.683.726 1.249.632 1.769.586DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -11.772 -13.730 1.870 -232Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -14.715 -17.163 2.337 -290Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 2.943 3.433 -467 58Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 2.943 3.433 -467 58Kar veya Zarar Olarak Yeniden SınıflandırılacaklarDİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -11.772 -13.730 1.870 -232TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -941.586 1.669.996 1.251.502 1.769.354Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 507.224 0 940.776 0Ana Ortaklık Payları21 -1.448.810 1.669.996 310.726 1.769.354http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/959056BIST