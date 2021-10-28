***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 195.084 165.209 97.574 136.857Satışların Maliyeti22 -177.350 -108.004 -88.704 -81.003TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)17.734 57.205 8.870 55.854BRÜT KAR (ZARAR)17.734 57.205 8.870 55.854Genel Yönetim Giderleri-1.018.035 -592.736 -365.760 -285.157Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler11.649 4.535.799 1.650 237.796Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler-5.188.946 -1.811.980 -2.819.709 -317.358ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-6.177.598 2.188.288 -3.174.949 -308.865Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar105.782 0 -232.367 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-6.071.816 2.188.288 -3.407.316 -308.865Finansman Gelirleri1.430.415 0 262.957 0Finansman Giderleri-21.149 -466.304 284.034 -151.304SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-4.662.550 1.721.984 -2.860.325 -460.169Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri469.902 -429.604 104.715 68.823Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 469.902 -429.604 104.715 68.823SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346DÖNEM KARI (ZARARI)-4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları-4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI4.010.795 -11.360.540Dönem Karı (Zararı)21 -4.192.648 1.292.380Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -4.192.648 1.292.380Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.328.608 -3.915.844Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 40.294 51.847Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler1.602.621 -3.161.004Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler7-8 1.602.621 -3.161.004Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler21.487 52.177Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 21.487 52.177Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler2.898.031 0Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 2.898.031 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler-1.449.838 0İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler-1.449.838 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 469.902 -429.604Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler746.111 -429.260İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler5.284.101 -9.078.961Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 -19.155 -8.523İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 -19.155 -8.523Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 5.627.180 -9.463.893İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 5.627.180 -9.463.893Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 -685 464Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 246 -172.983İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 246 -172.983Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 26.195 -78.564Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler380 12.636İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 380 12.636İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-350.060 631.902Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-350.060 631.902Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları5.420.061 -11.702.425Ödenen Faiz21.149 -466.304Alınan Faiz-1.430.415 808.189YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-10.000 -9.658Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-10.000 -9.658Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -10.000 -9.658FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-3.984.487 11.465.000Sermaye Avanslarından Nakit Girişleri21 0 11.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-3.984.487 465.000Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.984.487 465.000YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.308 94.802NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)16.308 94.802DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 28.097 15.672DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ44.405 110.474Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 44.405 28.097Ticari Alacaklar7 26.348 7.193İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar7 26.348 7.193İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 0 0Diğer Alacaklar8 2.479.200 8.106.380İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.478.802 7.047.404İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 398 1.058.976Stoklar9 0 0Peşin Ödenmiş Giderler10 810 125İlişkili Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 810 125Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 0 0Diğer Dönen Varlıklar20 636 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar20 636 0ARA TOPLAM2.551.399 8.141.795TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.551.399 8.141.795DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar701.969 3.600.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar11 701.969 3.600.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar11 701.969 3.600.000Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklar0 0Diğer Alacaklar8 884 884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 884 884Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 11.471.909 10.022.071Maddi Duran Varlıklar12 3.207.260 1.446.126Binalar12 3.200.000 1.434.666Taşıtlar12 3.506 5.989Mobilya ve Demirbaşlar12 3.754 5.471Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 31.148 31.364Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 31.148 31.364Ertelenmiş Vergi Varlığı23 1.748.305 1.458.335TOPLAM DURAN VARLIKLAR17.161.475 16.558.780TOPLAM VARLIKLAR19.712.874 24.700.575KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar0 3.984.487İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar6 0 3.984.487Banka Kredileri6 0 3.984.487Ticari Borçlar7 85.240 84.994İlişkili Taraflara Ticari Borçlar7 0 0İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 85.240 84.994Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 252.331 226.136Diğer Borçlar8 6.500.380 6.500.000İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 6.500.000 6.500.000İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar8 380 0Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 1.445İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 1.445Kısa Vadeli Karşılıklar19 75.330 57.067Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 66.957 57.067Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 8.373 0Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.606.626 2.405.970İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.606.626 2.405.970ARA TOPLAM9.521.352 13.260.099TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER9.521.352 13.260.099UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 113.101 101.504Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 113.101 101.504TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER113.101 101.504TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER9.634.453 13.361.603ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 10.078.421 11.338.972Ödenmiş Sermaye21 13.430.241 13.430.241Sermaye Düzeltme Farkları21 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 9.535.612 9.535.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 4.234.951 1.280.785Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)21 1.366.127 0Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 2.822.344 1.234.305Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 2.871.830 1.259.739Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -49.486 -25.434Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 689.799 689.799Yasal Yedekler21 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -13.642.932 -15.663.593Net Dönem Karı veya Zararı21 -4.192.648 2.042.730TOPLAM ÖZKAYNAKLAR10.078.421 11.338.972TOPLAM KAYNAKLAR19.712.874 24.700.575Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 11.559.492 23.398 406.360 1.257.381 -44.646 46.480 689.799 -8.091.758 -7.361.939 -1.515.433 -1.515.433Transferler21 -7.361.939 7.361.939Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -17.770 1.292.380 1.274.610 1.274.610Dönem Karı (Zararı)21 1.292.380 1.292.380 1.292.380Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -17.770 -17.770 -17.770Sermaye Arttırımı21 1.870.749 9.129.251 11.000.000 11.000.000Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.611 1.257.381 -62.416 46.480 689.799 -4.192.648 10.078.421 10.078.421Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 -4.192.648 1.292.380 -2.755.610 -391.346DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 2.962.184 -14.216 2.972.670 -486Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)1.791.212 0 1.791.212 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -20.043 -17.770 -6.935 -607Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar21 1.366.127 0 1.366.127 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Diğer Paylar21 1.366.127 0 1.366.127 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 -175.112 3.554 -177.734 121Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları), Vergi Etkisi21 -179.121 0 -179.121 0Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 4.009 3.554 1.387 121Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar21 0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 2.962.184 -14.216 2.972.670 -486TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -1.230.464 1.278.164 217.060 -391.832Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 0 0 0Ana Ortaklık Payları21 -1.230.464 1.278.164 217.060 -391.832http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973194BIST