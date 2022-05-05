***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat22 0 97.510Satışların Maliyeti22 0 -88.646TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)0 8.864BRÜT KAR (ZARAR)0 8.864Genel Yönetim Giderleri23 -846.156 -193.062Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler24 22.366 580.846Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler25 -41.611 -1.986.229ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)-865.401 -1.589.581Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar26 -717.742 289.034FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)-1.583.143 -1.300.547Finansman Gelirleri27 75.104 0Finansman Giderleri27 -5.421 -155.183SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)-1.513.460 -1.455.730Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri28 3.249 287.905Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri28 3.249 287.905SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)-1.510.211 -1.167.825DÖNEM KARI (ZARARI)-1.510.211 -1.167.825Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 0Ana Ortaklık Payları21 -1.510.211 -1.167.825Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,11240000 -0,08700000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 21 -0,11240000 -0,09400000Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-4.738.588 4.016.184Dönem Karı (Zararı)-1.510.211 -1.167.825Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)21 -1.510.211 -1.167.825Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler694.270 1.929.091Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler12-13 33.929 48.438Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler15.529 18.671Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler19 15.529 18.671Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 2.898.031Finansal Varlıkların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler11 0 2.898.031Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 717.743 -1.478.579İştiraklerin Dağıtılmamış Karları İle İlgili Düzeltmeler11 717.743 -1.478.579Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler23 3.249 287.905Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-76.180 154.625İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-3.992.330 4.740.633Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler7 836.878 -1.282.229İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)7 836.878 -1.282.229Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler8 -119.427 6.177.438İlişkili Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)8 -119.427 6.177.438Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)10 41.954 -337.412Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler7 83.276 -25.882İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)7 83.276 -25.882Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)18 105.546 134.319Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler8-20 -4.605.750 -6.570İlişkili Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)8-20 -4.605.750 -6.570Ertelenmiş Gelirlerdeki (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar) Artış (Azalış)10 -80.969 80.969İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-253.838 0Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-253.838 0Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları-4.808.271 5.501.899Ödenen Faiz-5.421 30.139Alınan Faiz75.104 -1.515.854YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-15.000 -10.000Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -15.000 -10.000Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları12-13 -15.000 -10.000FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI0 -3.984.487Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 0 -3.984.487Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 0 -3.984.487YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.753.588 21.697NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)-4.753.588 21.697DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 4.805.116 28.097DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ5 51.528 49.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 31.03.2022 Önceki Dönem 31.12.2021Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri5 51.528 4.805.116Ticari Alacaklar7 452.544 1.289.422İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar7 452.544 1.289.422Diğer Alacaklar8 2.048.369 1.928.942İlişkili Taraflardan Diğer Alacaklar8 2.047.971 1.928.544İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 398 398Peşin Ödenmiş Giderler10 295.583 151.911İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 295.583 151.911Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar8 21.991 0ARA TOPLAM2.870.015 8.175.391TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR2.870.015 8.175.391DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar11 701.969 701.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklar11 701.969 701.969Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılarak Ölçülen Diğer Finansal Varlıklar11 701.969 701.969Diğer Alacaklar8 884 884İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar8 884 884Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 10.782.907 11.500.650Maddi Duran Varlıklar12 3.146.572 3.176.582Binalar12 3.140.943 3.170.147Taşıtlar12 2.692 3.095Mobilya ve Demirbaşlar12 2.937 3.340Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 38.885 27.804Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 38.885 27.804Peşin Ödenmiş Giderler10 0 185.626İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler10 0 185.626Ertelenmiş Vergi Varlığı28 712.337 716.913TOPLAM DURAN VARLIKLAR15.383.554 16.310.428TOPLAM VARLIKLAR18.253.569 24.485.819KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERTicari Borçlar7 142.388 59.112İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar7 142.388 59.112Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar18 466.001 360.455Diğer Borçlar8 1.894.630 6.500.380İlişkili Taraflara Diğer Borçlar8 1.894.630 6.500.380Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 82.414İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)10 1.445 82.414Kısa Vadeli Karşılıklar19 80.584 74.292Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar19 72.210 65.918Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar19 8.374 8.374Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.167.173 2.399.020İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler20 2.167.173 2.399.020ARA TOPLAM4.752.221 9.475.673TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER4.752.221 9.475.673UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Karşılıklar19 175.095 126.739Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar19 175.095 126.739TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER175.095 126.739TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER4.927.316 9.602.412ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar21 13.326.253 14.883.407Ödenmiş Sermaye21 13.430.241 13.430.241Sermaye Düzeltme Farkları21 23.398 23.398Paylara İlişkin Primler (İskontolar)21 9.535.612 9.535.612Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)21 4.193.562 4.240.505Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar)21 1.366.127 1.366.127Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 2.780.955 2.827.898Maddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları (Azalışları)21 2.871.830 2.871.830Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -90.875 -43.932Diğer Kazançlar (Kayıplar)21 46.480 46.480Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler21 689.799 689.799Yasal Yedekler21 689.799 689.799Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları21 -13.036.148 -13.642.932Net Dönem Karı veya Zararı21 -1.510.211 606.784TOPLAM ÖZKAYNAKLAR13.326.253 14.883.407TOPLAM KAYNAKLAR18.253.569 24.485.819Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Diğer Kazanç / Kayıplar Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -25.434 46.480 689.799 -15.663.593 2.042.730 11.338.972 11.338.972Transferler21 2.042.730 -2.042.730 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -15.445 -1.167.825 -1.183.270Dönem Karı (Zararı)21 -1.167.825 -1.167.825Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -15.445 -15.445Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 1.259.739 -40.879 46.480 689.799 -13.620.863 -1.167.825 10.155.702 10.155.702Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407Düzeltmelerden Sonraki Tutar21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -43.932 46.480 1.366.127 689.799 -13.642.932 606.784 14.883.407 14.883.407Transferler21 606.784 -606.784 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)21 -46.943 -1.510.211 -1.557.154Dönem Karı (Zararı)21 -1.510.211 -1.510.211Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)21 -46.943 -46.943Dönem Sonu Bakiyeler21 13.430.241 23.398 9.535.612 2.871.830 -90.875 46.480 1.366.127 689.799 -13.036.148 -1.510.211 13.326.253 13.326.253Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2022 - 31.03.2022 Önceki Dönem 01.01.2021 - 31.03.2021Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)21 -1.510.211 -1.167.825DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar21 -37.554 -12.356Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)21 -46.943 -15.445Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler21 9.389 3.089Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi21 9.389 3.089Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -37.554 -12.356TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)21 -1.547.765 -1.180.181Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar21 0 0Ana Ortaklık Payları21 -1.547.765 -1.180.181http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1026724BIST