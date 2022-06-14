***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2021 Faaliyet yılına ait olağan genel kurul toplantısı hakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2021Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2021Karar Tarihi 14.06.2022Genel Kurul Tarihi 20.07.2022Genel Kurul Saati 14:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 19.07.2022Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe KAĞITHANEAdres Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50Gündem Maddeleri1 - Toplantı Başkanlığının oluşturulması ve genel kurul toplantı tutanağının ve hazır bulunanlar listesinin imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığına yetki verilmesi,2 - Şirket Yönetim Kurulunca hazırlanan 2021 Yılı Faaliyet Raporu'nun okunması, görüşülmesi ve onaylanması,3 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Raporu'nun okunması,4 - 2021 yılı hesap dönemine ilişkin Finansal Tabloların okunması, görüşülmesi ve onaylanması,5 - Şirketimizde 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesine 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması hakkındaki 14.06.2022 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararının genel kurulun onayına sunulması6 - Yönetim Kurulu üyelerinin Şirketin 2021 yılı faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmesi,7 - Yeni yönetim kurulu üyelerinin seçimi, görev sürelerinin ve yönetim kurulu üye sayısının tespiti,8 - Yönetim kurulu üyelerinin huzur haklarının belirlenmesi,9 - Yönetim Kurulu Üyeleri ve Üst Düzey Yöneticilere 2021 yılında yapılan ödemeler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,10 - SPK'nın 27.05.2022 tarih E-29833736-110.03.03-21959 sayılı yazısı ve T.C Ticaret Bakanlığı İç Ticaret Genel Müdürlüğünün 02.06.2022 tarih ve E-50035491-431.02.00075169388 sayılı yazısı ile uygun görüş verilen Esas Sözleşmenin Şirketin Unvanı başlıklı 2. maddesine ve Şirketin Merkezi başlıklı 4. maddesine ilişkin tadil metinlerinin genel kurul onayına sunulması,11 - Türk Ticaret Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri gereğince, 2022 yılı için yönetim kurulu 14.06.2022 tarih 10 sayılı kararı ile yapılan Bağımsız Denetleme Kuruluşu seçiminin onaylanması,12 - Şirketin 2021 yılında üçüncü kişiler lehine verdiği teminat, rehin, ipotek ve kefaletler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,13 - 2021 yılı içerisinde ilişkili taraflarla yapılan işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi14 - Şirketin 2021 yılında yaptığı bağışlar hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi ve 2022 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi,15 - Yönetim hâkimiyetini elinde bulunduran pay sahiplerine, Yönetim Kurulu Üyelerine, üst düzey yöneticilere ve bunların eş ve ikinci dereceye kadar kan ve sıhrî yakınlarına Türk Ticaret Kanununun 395. ve 396. maddeleri ile Sermaye Piyasası Kurulu düzenlemeleri çerçevesinde izin verilmesi ve 2021 yılı içerisinde bu kapsamda gerçekleştirilen işlemler hakkında Pay Sahiplerine bilgi verilmesi,16 - Dilek ve görüşler.Gündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 BİLGİLENDİRME DOKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 2 GENEL KURUL DUYURU METNİ.pdf - İlan MetniEK: 3 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU .pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 TADİL METNİ.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEk AçıklamalarŞirketimiz 2021 faaliyet yılı Olağan Genel Kurul Toplantısı'nın, 2021 yılı çalışmalarını incelemek üzere 20.07.2022 Çarşamba günü saat 14.00'de Gürsel mahallesi İmrahor Caddesi Premier Kampüs Ofis A Blok No: 50 Kağıthane İstanbul adresinde yapılmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1037165BIST