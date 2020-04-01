***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
01.04.2020 14:33
tırımı kararı ayrıca bu gün KAP ta açıklanacaktır.
İptal Edilen Süreç
Sermaye Artırımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833818
BIST
15:1188.819
En Yüksek
|Değişim
|: -0,92%
|| -824,98
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
15:116,6719
En Yüksek
|Değişim
|: 0,86%
|| 0,0569
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6724
En Düşük
6,6108
15:117,2938
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| -0,0002
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
15:11339,89
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 4,11
|Açılış
|: 339,89
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.273.555
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|387.654
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|MTRYO
|3,13
|19.165.039
|% -9,80
|
|YBTAS
|4.575,00
|132.261
|% -8,53
|
|RTALB
|5,25
|12.762.627
|% -7,89
|
|PEKGY
|2,49
|24.032.057
|% -7,78
|
|GEDIK
|17,66
|12.733.463
|% -7,49
|
|THYAO
|9,01
|574.304.512
|% -0,66
|
|ASELS
|22,96
|522.105.054
|% -2,71
|
|SASA
|8,80
|484.157.101
|% 0,34
|
|GARAN
|7,91
|444.468.843
|% -2,71
|
|PETKM
|3,33
|401.609.679
|% 9,90
|
|IHLGM
|1,08
|215.361.143
|% 2,86
|
|ODAS
|1,39
|213.219.936
|% 2,21
|
|KRDMD
|1,93
|265.981.669
|% 1,58
|
|IHLAS
|0,52
|69.674.672
|% 1,96
|
|PETKM
|3,33
|401.609.679
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2189
|8,2601
|% 0,37
|
|Frank
|6,8729
|6,9143
|% 0,28
|
|Riyal
|1,7663
|1,7751
|% 0,77
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.580
|1.581
|3,33
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,48
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,92
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|2,98
|2,99
|0,01
|
|B. Petrol
|25,50
|25,50
|-0,85
|