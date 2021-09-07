***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
07.09.2021 15:39
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Şirketimizin 11.01.2021 tarih ve 11.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile Şirketimiz iştiraki Kuvva Gıda A.Ş. ile 31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar esas alınarak birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiş, 26.05.2021 tarihinde duyuru metninin onayı için SPK'ya başvuru yapılmıştı Şirketimizin 07.09.2021 tarih ve 14 sayılı yönetim kurulu kararıyla 02.07.2021 tarihi itibariyle Kuvva Gıda A.Ş.'nin yeni yatırım yapma kararı alması ve bu karara bağlı olarak 03.08.2021 tarihinde tedarik anlaşması yapması nedeniyle söz konusu yatırımların sürece dahil edilebilmesi için birleşme işleminin ileri tarihli finansal tablolar ile yapılabilmesi amacıyla, mevcut başvurumuzun işlemden kaldırılması ve ileri tarihli finansal tabloların tamamlanmasının ardından tekrar birleşme müracaatının yapılmasına karar verilmiştir.
İptal Edilen Süreç
Birleşme
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962235
BIST
15:371.443
En Yüksek
|Değişim
|: 0,62%
|| 8,90
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.446
En Düşük
1.428
15:378,4737
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0115
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4434
15:3710,0284
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0117
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
15:37488,47
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,72
|Açılış
|: 488,47
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,14
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler15:37
|ORCAY
|14,33
|159.161.045
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|73.033.689
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.630.907
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.222.488
|% 9,92
|
|PENTA
|101,00
|10.374.413
|% 9,90
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|TGSAS
|19,31
|70.549.357
|% -3,45
|
|GARAN
|9,46
|1.239.652.819
|% 0,53
|
|YKBNK
|2,54
|565.734.283
|% 0,40
|
|THYAO
|12,48
|446.620.394
|% 0,48
|
|KRDMD
|7,29
|385.684.248
|% 0,41
|
|EREGL
|18,00
|320.845.927
|% 0,39
|
|YKBNK
|2,54
|565.734.283
|% 0,40
|
|GARAN
|9,46
|1.239.652.819
|% 0,53
|
|HALKB
|4,76
|310.179.899
|% 1,93
|
|MRGYO
|1,11
|69.713.947
|% 0,91
|
|KRDMD
|7,29
|385.684.248
|% 0,41
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4680
|8,4737
|% 0,14
|
|Euro
|10,0207
|10,0284
|% 0,12
|
|Sterlin
|11,6761
|11,7347
|% 0,52
|
|Frank
|9,1899
|9,2452
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2508
|2,2621
|% 0,09
|
|15:37
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.794
|1.795
|5,14
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,28
|
|Cumhuriyet
|3.240
|3.289
|20,00
|
|Tam
|3.220
|3.301
|14,59
|
|Yarım
|1.556
|1.597
|7,06
|
|Çeyrek
|781
|798
|3,52
|
|Gümüş.Ons
|24,12
|24,15
|0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|72,51
|72,51
|-0,09
|
Seans Raporu
15:37
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15:49PRKAB
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15:46XU100
Endeks 1, 442 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 59 üstünde . İşlem hacmi 8, 435.00 milyon TL de
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