***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniŞirketimizin 11.01.2021 tarih ve 11.05.2021 tarihli yönetim kurulu kararları ile Şirketimiz iştiraki Kuvva Gıda A.Ş. ile 31.12.2020 dönemine ait finansal tablolar esas alınarak birleşme işlemlerinin başlatılmasına karar verilmiş, 26.05.2021 tarihinde duyuru metninin onayı için SPK'ya başvuru yapılmıştı Şirketimizin 07.09.2021 tarih ve 14 sayılı yönetim kurulu kararıyla 02.07.2021 tarihi itibariyle Kuvva Gıda A.Ş.'nin yeni yatırım yapma kararı alması ve bu karara bağlı olarak 03.08.2021 tarihinde tedarik anlaşması yapması nedeniyle söz konusu yatırımların sürece dahil edilebilmesi için birleşme işleminin ileri tarihli finansal tablolar ile yapılabilmesi amacıyla, mevcut başvurumuzun işlemden kaldırılması ve ileri tarihli finansal tabloların tamamlanmasının ardından tekrar birleşme müracaatının yapılmasına karar verilmiştir.İptal Edilen SüreçBirleşmehttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962235BIST