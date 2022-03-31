***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi
31.03.2022 10:25
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Süreç İptal Nedeni
Kuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından şirketimiz ortaklarına ayrılma hakkı tanınmıştı. Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır.
İptal Edilen Süreç
Ayrılma Hakkı Kullanımı
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014299
BIST
12:202.232
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,70
|Açılış
|: 2.236
|
|Önceki Kapanış
|: 2.230
|
2.242
En Düşük
2.232
12:2014,6583
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0052
|Açılış
|: 14,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6450
|
14,6725
En Düşük
14,5922
12:2016,3428
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0113
|Açılış
|: 16,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 16,3200
|
16,4149
En Düşük
16,2869
12:20906,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,50%
|| -4,51
|Açılış
|: 906,49
|
|Önceki Kapanış
|: 911,00
|
911,92
En Düşük
903,83
BIST En Aktif Hisseler12:20
|ULUSE
|113,30
|5.044.885
|% 10,00
|
|YKSLN
|7,13
|43.933.329
|% 8,52
|
|TURGG
|212,90
|30.755.935
|% 8,07
|
|ASUZU
|72,50
|58.431.876
|% 6,62
|
|BURCE
|32,96
|6.506.449
|% 6,25
|
|ISKUR
|971.996,40
|971.996
|% -10,00
|
|CEOEM
|13,41
|77.652.110
|% -6,49
|
|ARMDA
|68,80
|581.108
|% -4,24
|
|GLBMD
|5,72
|4.912.678
|% -3,87
|
|IZFAS
|5,75
|816.374
|% -3,52
|
|THYAO
|32,36
|2.205.419.504
|% 0,56
|
|KRDMD
|15,26
|1.265.434.030
|% 2,07
|
|GARAN
|12,18
|1.152.551.522
|% -0,08
|
|KARSN
|5,62
|654.559.516
|% 5,84
|
|SISE
|15,25
|610.932.331
|% 0,79
|
|KARSN
|5,62
|654.559.516
|% 5,84
|
|GARAN
|12,18
|1.152.551.522
|% -0,08
|
|YKBNK
|4,06
|361.745.657
|% -1,46
|
|ISFIN
|3,59
|313.740.374
|% 4,66
|
|ODAS
|1,69
|143.075.164
|% 0,60
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6549
|14,6583
|% 0,04
|
|Euro
|16,3233
|16,3428
|% -0,07
|
|Sterlin
|19,1812
|19,2774
|% -0,10
|
|Frank
|15,7918
|15,8869
|% -0,14
|
|Riyal
|3,8949
|3,9145
|% -0,02
|
|12:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.923
|1.924
|-9,35
|
|Altın Gr.
|907
|907
|-4,17
|
|Cumhuriyet
|6.011
|6.102
|-26,00
|
|Tam
|5.980
|6.129
|-27,97
|
|Yarım
|2.890
|2.965
|-13,52
|
|Çeyrek
|1.450
|1.482
|-6,77
|
|Gümüş.Ons
|24,70
|24,73
|-0,16
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,66
|-0,07
|
|B. Petrol
|107
|107
|-4,93
|