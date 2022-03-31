***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Hak Kullanım Süreç İptal Bildirimi )Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırSüreç İptal NedeniKuvva Gıda A.Ş.'nin Şirketimiz tarafından tüm aktif ve pasifleriyle birlikte bir bütün olarak tasfiyesiz infisah yoluyla devralınması suretiyle Şirketimiz bünyesinde birleşilmesi işlemi SPK'nın Önemli Nitelikteki İşlemler ve Ayrılma Hakkı Tebliği (II-23.3) hükümleri çerçevesinde önemli nitelikte işlem sayıldığından şirketimiz ortaklarına ayrılma hakkı tanınmıştı. Şirketimizin 30.03.2022 tarihinde yapılan olağanüstü genel kurul toplantısında ayrılma hakkı kullanmak isteyen pay sahibi bulunmadığından ayrılma hakkı süreci tamamlanmıştır.İptal Edilen SüreçAyrılma Hakkı Kullanımıhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014299BIST