***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
14.02.2020 11:26
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2019-31.12.2019
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EK
Mali Tablonun Verilme Tarihi
14/02/2020
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2019-31.12.2019 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
İlgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818993
BIST
11:42121.322
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 781,09
|Açılış
|: 121.082
|
|Önceki Kapanış
|: 120.541
|
121.581
En Düşük
121.073
11:426,0609
En Yüksek
|Değişim
|: 0,32%
|| 0,0193
|Açılış
|: 6,0530
|
|Önceki Kapanış
|: 6,0580
|
6,0630
En Düşük
6,0344
11:426,5697
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0150
|Açılış
|: 6,5610
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5780
|
6,5717
En Düşük
6,5408
11:42307,06
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,77
|Açılış
|: 306,95
|
|Önceki Kapanış
|: 306,29
|
307,25
En Düşük
305,56
BIST En Aktif Hisseler
|GSRAY
|2,73
|338.777.886
|% 13,75
|
|ISYAT
|2,94
|65.947.927
|% 13,08
|
|ARDYZ
|17,80
|167.679.457
|% 12,66
|
|AYCES
|12,47
|3.765.215
|% 12,55
|
|ISGYO
|2,32
|341.879.261
|% 12,08
|
|TUKAS
|12,31
|2.000.069
|% -19,33
|
|RHEAG
|2,12
|19.783.987
|% -9,79
|
|OZBAL
|2,41
|7.347.638
|% -8,02
|
|QNBFB
|51,60
|481.488
|% -7,53
|
|BALAT
|1,60
|34.640
|% -5,88
|
|THYAO
|14,96
|673.629.337
|% -0,20
|
|ASELS
|28,98
|345.103.807
|% 2,69
|
|ISGYO
|2,32
|341.879.261
|% 12,08
|
|GSRAY
|2,73
|338.777.886
|% 13,75
|
|PETKM
|4,13
|284.818.090
|% 1,23
|
|ISGYO
|2,32
|341.879.261
|% 12,08
|
|GSRAY
|2,73
|338.777.886
|% 13,75
|
|CEMAS
|1,25
|130.798.312
|% 3,31
|
|YKBNK
|2,91
|201.396.402
|% 2,11
|
|PETKM
|4,13
|284.818.090
|% 1,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8844
|7,9240
|% 0,30
|
|Frank
|6,1544
|6,1915
|% 0,15
|
|Riyal
|1,6106
|1,6187
|% 0,27
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.576
|1.576
|-0,16
|
|Altın Gr.
|307
|307
|0,92
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.022
|2.073
|15,13
|
|Yarım
|977
|1.003
|7,32
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,66
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,72
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,02
|
|B. Petrol
|56,48
|56,48
|0,14
|