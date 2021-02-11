***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
11.02.2021 11:35
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi )
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Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
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Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2020-31.12.2020
Mali Tablonun Verildiği Otorite
BEŞİKTAŞ VERGİ DAİRESİ
Mali Tablonun Verilme Nedeni
KURUMLAR GEÇİCİ VERGİ BEYANNAMESİ EKİ
Mali Tablonun Verilme Tarihi
11/02/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
İlgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/909045
BIST
15:091.553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 6,12
|Açılış
|: 1.549
|
|Önceki Kapanış
|: 1.547
|
1.558
En Düşük
1.544
15:097,0391
En Yüksek
|Değişim
|: -0,26%
|| -0,0187
|Açılış
|: 7,0450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0450
|
7,0666
En Düşük
7,0343
15:098,5532
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0039
|Açılış
|: 8,5400
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5845
En Düşük
8,5457
15:09417,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,71
|Açılış
|: 417,16
|
|Önceki Kapanış
|: 417,87
|
418,81
En Düşük
416,12
BIST En Aktif Hisseler15:09
|IDEAS
|29,92
|14.371.316
|% 10,00
|
|DIRIT
|10,80
|3.624.556
|% 9,98
|
|KONTR
|86,10
|70.725.916
|% 9,96
|
|VERTU
|28,94
|18.966.435
|% 9,95
|
|DENGE
|8,56
|4.720.529
|% 9,88
|
|QNBFB
|68,00
|497.480
|% -5,56
|
|SEYKM
|42,40
|23.415.211
|% -4,93
|
|UFUK
|20,12
|162.877
|% -4,19
|
|AKYHO
|2,26
|17.236.024
|% -4,10
|
|SOKM
|13,05
|148.542.097
|% -3,83
|
|ESEN
|41,08
|431.050.693
|% 7,43
|
|NATEN
|46,68
|173.343.310
|% 3,73
|
|SOKM
|13,05
|148.542.097
|% -3,83
|
|BERA
|26,82
|126.355.503
|% 8,94
|
|FADE
|10,20
|78.264.543
|% 6,58
|
|ESEN
|41,08
|431.050.693
|% 7,43
|
|OYAKC
|8,52
|67.468.860
|% -0,23
|
|FADE
|10,20
|78.264.543
|% 6,58
|
|AKYHO
|2,26
|17.236.024
|% -4,10
|
|TURSG
|7,52
|35.531.332
|% 0,53
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0350
|7,0391
|% -0,26
|
|Euro
|8,5477
|8,5532
|% -0,05
|
|Sterlin
|9,7055
|9,7541
|% -0,23
|
|Frank
|7,8746
|7,9221
|% -0,24
|
|Riyal
|1,8709
|1,8802
|% -0,25
|
|15:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.842
|-0,68
|
|Altın Gr.
|417
|417
|-0,93
|
|Cumhuriyet
|2.772
|2.814
|-18,00
|
|Tam
|2.761
|2.831
|-14,84
|
|Yarım
|1.334
|1.369
|-7,18
|
|Çeyrek
|669
|685
|-3,59
|
|Gümüş.Ons
|27,11
|27,14
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|6,13
|6,14
|0,02
|
|B. Petrol
|61,02
|61,02
|-0,45
|
Seans Raporu
15:09
daha fazla
-
15:25AYEN
Yüzde 5.10 oranında artışla 7.42 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 830, 464 adet işlem
-
15:24NIBAS
Yüzde 9.99 oranında artışla 31.06 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 011, 620 adet işlem
-
15:23MAKTK
Yüzde 6.73 oranında artışla 4.28 lira fiyatla işlem gören hissede 78, 769, 324 adet işlem
-
15:22XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 1 artarak (% 0.01 ) 1, 647
-
15:22
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse KOZAL, EKGYO, SASA