***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Herhangi Bir Otoriteye Mali Tablo Verilmesi
28.05.2021 11:30
ama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Mali Tablonun Hesap Dönemi
01.01.2021-31.03.2021
Mali Tablonun Verildiği Otorite
Beşiktaş Vergi Dairesi Müdürlüğüne
Mali Tablonun Verilme Nedeni
Kurumlar Geçici Vergi Beyannamesi
Mali Tablonun Verilme Tarihi
28/05/2021
Açıklamalar
Şirketimizin 01.01.2021-31.03.2021 dönemine ait geçiçi vergi beyannamesi ekinde Beşiktaş Vergi Dairesine verilen Gelir Tablosu ekte sunulmuştur.
İlgili Gelir Tablosu Sermaye Piyasası Mevzuatına göre düzenlenmemiştir
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/938638
BIST
14:161.419
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 3,79
|Açılış
|: 1.413
|
|Önceki Kapanış
|: 1.415
|
1.420
En Düşük
1.401
14:168,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 0,0860
|Açılış
|: 8,5450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5995
En Düşük
8,4921
14:1610,4518
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 0,0632
|Açılış
|: 10,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,4730
En Düşük
10,3424
14:16521,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,69%
|| 3,58
|Açılış
|: 521,82
|
|Önceki Kapanış
|: 518,26
|
522,96
En Düşük
516,47
BIST En Aktif Hisseler14:16
|UTPYA
|28,30
|806.299
|% 9,95
|
|YAYLA
|3,50
|47.709.476
|% 9,72
|
|IZTAR
|22,10
|18.903.949
|% 8,23
|
|TUCLK
|11,59
|70.595.156
|% 8,12
|
|AYES
|24,00
|2.034.437
|% 8,11
|
|KUTPO
|40,12
|73.944.447
|% -9,96
|
|ISGSY
|11,06
|36.013.830
|% -9,93
|
|UFUK
|13,02
|56.649
|% -8,44
|
|GEDZA
|42,36
|46.383.580
|% -7,47
|
|SANFM
|16,40
|2.183.676
|% -6,34
|
|GARAN
|8,02
|869.445.316
|% 0,75
|
|THYAO
|12,99
|755.324.267
|% -0,46
|
|EREGL
|19,11
|495.545.673
|% 1,33
|
|YKBNK
|2,15
|439.349.319
|% -0,46
|
|MERCN
|9,93
|399.305.037
|% 2,48
|
|YKBNK
|2,15
|439.349.319
|% -0,46
|
|EKGYO
|1,89
|266.495.308
|% 0,00
|
|GARAN
|8,02
|869.445.316
|% 0,75
|
|THYAO
|12,99
|755.324.267
|% -0,46
|
|TSKB
|1,33
|66.295.920
|% 0,76
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5822
|8,5842
|% 1,01
|
|Euro
|10,4444
|10,4518
|% 0,61
|
|Sterlin
|12,1185
|12,1792
|% 0,71
|
|Frank
|9,4915
|9,5486
|% 0,58
|
|Riyal
|2,2797
|2,2912
|% 0,91
|
|14:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.892
|1.892
|-4,50
|
|Altın Gr.
|522
|522
|3,69
|
|Cumhuriyet
|3.444
|3.496
|42,00
|
|Tam
|3.429
|3.516
|42,30
|
|Yarım
|1.658
|1.701
|20,46
|
|Çeyrek
|831
|850
|10,23
|
|Gümüş.Ons
|27,61
|27,64
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|7,61
|7,62
|0,00
|
|B. Petrol
|69,48
|69,48
|0,28
|