***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( İhraç Belgesi
06.07.2020 09:48
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
06.07.2020 tarih 09.26.55 yapılan açıklamanın doğru şablondan aşağıdaki gibi açıklanmıştır.
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihinde onaylanan Veysi Kaynak'a tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla 19.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapıldığı duyurulmuştu.
Yapılan başvuruya istinaden Borsa İstanbul A.Ş. tarafından baz fiyatın 4,74 TL olduğu iletilmiş ve akabinde SPK'ya baz fiyatın marjlar dahilinde %20 aşağısında olacak şekilde fiyatın yeniden belirlenmesine ilişkin 25.06.2020 tarihinde yapılan başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/827 sayılı toplantısında reddedilmiştir.
Bunun üzerine belirlenen 4,74 TL baz fiyata göre ihraç belgesinin onaylanması amacıyla SPK'ya yapılan 03.07.2020 tarihli başvurumuz çerçevesinde SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854760
BIST
11:02117.814
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 2.065,08
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.945
En Düşük
116.674
11:026,8563
En Yüksek
|Değişim
|: -0,05%
|| -0,0034
|Açılış
|: 6,8750
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8449
11:027,7455
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0176
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
11:02391,58
En Yüksek
|Değişim
|: -0,14%
|| -0,55
|Açılış
|: 391,58
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KERVT
|5,64
|81.968.869
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,81
|8.694.376
|% 9,82
|
|DOBUR
|16,00
|1.461.954
|% 9,59
|
|NATEN
|24,04
|50.276.949
|% 8,48
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,55
|4.473.534
|% -5,21
|
|SISE
|6,02
|407.864.030
|% 4,88
|
|IHLGM
|1,80
|304.949.393
|% 7,14
|
|TKFEN
|17,34
|291.439.203
|% 3,09
|
|GARAN
|8,37
|250.656.565
|% 1,82
|
|THYAO
|12,01
|240.841.603
|% 0,76
|
|IHLGM
|1,80
|304.949.393
|% 7,14
|
|IHLAS
|0,93
|105.079.072
|% 5,68
|
|ALBRK
|1,89
|178.409.754
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,08
|181.396.504
|% 1,96
|
|SKBNK
|1,65
|127.945.419
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5347
|8,5776
|% -0,03
|
|Frank
|7,2497
|7,2934
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8221
|1,8312
|% -0,07
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,55
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,52
|
|Cumhuriyet
|2.538
|2.558
|3,70
|
|Tam
|2.613
|2.625
|3,80
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|1,90
|
|Çeyrek
|635
|643
|0,90
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,12
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|3,99
|0,02
|
|B. Petrol
|43,53
|43,53
|0,73
|