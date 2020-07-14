***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( İhraç Belgesi









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( İhraç Belgesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhraç BelgesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi06.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihinde onaylanan Veysi Kaynak'a tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 03.07.2020 tarihinde yapılan başvuru neticesinde güncellenen 5,88 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuşturhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859675BIST