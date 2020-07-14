***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( İhraç Belgesi
14.07.2020 15:03
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( İhraç Belgesi )
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Türkçe
İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
06.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihinde onaylanan Veysi Kaynak'a tahsisli sermaye artırımı talebimiz çerçevesinde, toptan alış satış işleminin gerçekleştirilebilmesi için Borsa İstanbul A.Ş.'nin Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü çerçevesinde toptan alış satış işlemini gerçekleştirebilmek amacıyla Borsa İstanbul A.Ş.'ye 03.07.2020 tarihinde yapılan başvuru neticesinde güncellenen 5,88 TL baz fiyata göre SPK tarafından onaylanan İhraç Belgesi ekte sunulmuştur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859675
BIST
15:06117.973
En Yüksek
|Değişim
|: -0,36%
|| -425,87
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
15:066,8685
En Yüksek
|Değişim
|: 0,13%
|| 0,0086
|Açılış
|: 6,9150
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
|
6,8707
En Düşük
6,8552
15:067,8143
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0301
|Açılış
|: 7,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8150
|
7,8168
En Düşük
7,7736
15:06397,45
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,09
|Açılış
|: 397,45
|
|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
395,38
BIST En Aktif Hisseler
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|4.775.199
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|14.035.089
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|7.186.599
|% 9,99
|
|PKENT
|334,80
|2.882.415
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|2.364.239
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|8.658.414
|% -9,96
|
|KERVN
|0,46
|748.319
|% -8,00
|
|BASCM
|4,15
|23.197
|% -7,78
|
|IZFAS
|2,98
|479.100
|% -4,79
|
|EKGYO
|2,31
|1.447.186.350
|% 1,76
|
|GARAN
|7,92
|572.750.948
|% -0,63
|
|THYAO
|11,95
|556.483.095
|% -0,17
|
|ODAS
|2,90
|538.025.417
|% -1,69
|
|SASA
|11,98
|463.961.470
|% 0,93
|
|EKGYO
|2,31
|1.447.186.350
|% 1,76
|
|SKBNK
|1,67
|381.682.682
|% 1,21
|
|TSKB
|1,28
|291.384.232
|% 1,59
|
|ODAS
|2,90
|538.025.417
|% -1,69
|
|IHLGM
|1,81
|296.918.941
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5790
|8,6220
|% -0,07
|
|Frank
|7,2780
|7,3219
|% 0,33
|
|Riyal
|1,8254
|1,8346
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,51
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-0,34
|
|Cumhuriyet
|2.585
|2.606
|-1,60
|
|Tam
|2.663
|2.674
|-1,60
|
|Yarım
|1.292
|1.308
|-0,80
|
|Çeyrek
|646
|655
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|19,03
|19,06
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,19
|-0,02
|
|B. Petrol
|42,45
|42,45
|-0,27
|
Seans Raporu
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