***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 01.01.2020-31.12.2020 dönemine ait Kar dağıtım Tablosu hkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırKarar Tarihi 09.03.2021Nakit Kar Payı Ödeme Şekli ÖdenmeyecekPara Birimi TRYPay Biçiminde Ödeme ÖdenmeyecekNakit Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 0,0000000 0 0 0,0000000 0Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve OranlarıPay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 0 0B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 0 0Eklenen DökümanlarEK: 1 2020 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU.pdfKAR PAYI DAĞITIM TABLOSUSERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. 01.01.2020/31.12.2020 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.430.240,752. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.669,29Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre3. Dönem Kârı 2.042.730 -313.043,924. Vergiler ( - ) 0 05. Net Dönem Kârı 2.042.730 -313.043,926. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -16.052.569 -9.119.641,767. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 08. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-)Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + )10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı11. Ortaklara Birinci Kâr Payı* Nakit* Bedelsiz12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı* Çalışanlara* Yönetim Kurulu Üyelerine* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı15. Ortaklara İkinci Kâr Payı16. Genel Kanuni Yedek Akçe17. Statü Yedekleri18. Özel Yedekler19. Olağanüstü Yedek20. Dağıtılması Öngörülen Diğer KaynaklarKar Payı Dağıtım Tablosu AçıklamalarıŞirketimiz Yönetim Kurulu 09.03.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.· Şirketimizde 2020 yılı faaliyetleri zararla sonuçlanması nedeniyle 2020 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmamasına,· 2021 yılında yapılacak ilk Olağan Genel Kurul Toplantısında hissedarlarımızın onayına sunulmasına,Oy birliği ile karar verilmiştir.Sn. Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/917208BIST