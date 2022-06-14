***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim
14.06.2022 12:34
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait kar dağıtım tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Karar Tarihi 14.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme
12:502.498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,47%
|| -11,87
|Açılış
|: 2.527
|
|Önceki Kapanış
|: 2.510
|
2.533
En Düşük
2.490
12:5017,2603
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0013
|Açılış
|: 17,2550
|
|Önceki Kapanış
|: 17,2400
|
17,2960
En Düşük
17,1960
12:5018,0480
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0563
|Açılış
|: 18,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0000
|
18,1216
En Düşük
17,9666
12:501.011,91
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 2,67
|Açılış
|: 1.011,91
|
|Önceki Kapanış
|: 1.009,24
|
1.015,69
En Düşük
1.005,33
BIST En Aktif Hisseler12:50
|RAYSG
|11,77
|3.240.974
|% 10,00
|
|UFUK
|60,95
|1.647.971
|% 9,92
|
|BRKO
|1,37
|1.286.783
|% 9,60
|
|PENTA
|471,10
|45.165.229
|% 9,41
|
|FONET
|15,66
|69.409.261
|% 9,13
|
|TSGYO
|4,94
|4.045.297
|% -9,85
|
|ULUUN
|18,13
|68.368.312
|% -7,64
|
|BRMEN
|1,73
|69.200
|% -6,99
|
|YAYLA
|3,19
|13.036.855
|% -4,49
|
|YGGYO
|18,33
|2.221.887
|% -4,33
|
|THYAO
|46,90
|2.243.204.797
|% -0,21
|
|EREGL
|30,76
|845.076.472
|% -1,22
|
|SISE
|21,58
|795.611.144
|% -2,62
|
|SASA
|42,68
|678.664.875
|% 0,14
|
|KRDMD
|13,04
|528.111.893
|% -0,84
|
|EKGYO
|2,59
|282.518.920
|% 0,00
|
|YKBNK
|4,65
|359.412.967
|% -1,69
|
|ODAS
|2,81
|194.243.569
|% -0,35
|
|DOHOL
|4,03
|217.001.274
|% -0,74
|
|TSKB
|2,38
|115.102.445
|% 0,42
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,2574
|17,2603
|% -0,01
|
|Euro
|18,0185
|18,0480
|% 0,31
|
|Sterlin
|20,8625
|20,9671
|% -0,03
|
|Frank
|17,3217
|17,4261
|% 0,50
|
|Riyal
|4,5840
|4,6070
|% -0,02
|
|12:50
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.824
|1.824
|4,86
|
|Altın Gr.
|1.011
|1.011
|2,09
|
|Cumhuriyet
|6.733
|6.835
|-15,00
|
|Tam
|6.709
|6.812
|-6,00
|
|Yarım
|3.294
|3.332
|-3,00
|
|Çeyrek
|1.650
|1.665
|-2,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,19
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|11,72
|11,73
|0,02
|
|B. Petrol
|123
|123
|0,61
|