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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

14.06.2022 12:34
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 01.01.2021-31.12.2021 dönemine ait kar dağıtım tablosu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.06.2022
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme
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BIST En Aktif Hisseler12:50
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
RAYSG 11,77 3.240.974 % 10,00  
UFUK 60,95 1.647.971 % 9,92  
BRKO 1,37 1.286.783 % 9,60  
PENTA 471,10 45.165.229 % 9,41  
FONET 15,66 69.409.261 % 9,13  
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12:50 Alış Satış %  
Dolar 17,2574 17,2603 % -0,01  
Euro 18,0185 18,0480 % 0,31  
Sterlin 20,8625 20,9671 % -0,03  
Frank 17,3217 17,4261 % 0,50  
Riyal 4,5840 4,6070 % -0,02  
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12:50 Alış Satış %  
Altın Ons 1.824 1.824 4,86  
Altın Gr. 1.011 1.011 2,09  
Cumhuriyet 6.733 6.835 -15,00  
Tam 6.709 6.812 -6,00  
Yarım 3.294 3.332 -3,00  
Çeyrek 1.650 1.665 -2,00  
Gümüş.Ons 21,15 21,19 0,10  
Gümüş Gr. 11,72 11,73 0,02  
B. Petrol 123 123 0,61  
Seans Raporu 12:50
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