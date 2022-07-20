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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim

20.07.2022 15:58
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim


***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Kar Payı Dağıtım İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Kar Payı Dağıtımı ile ilgili olağan genel kurul kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Karar Tarihi 14.06.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 20.07.2022
Kar Payı Dağıtımı Konusu Görüşüldü mü? Görüşüldü
Nakit Kar Payı Ödeme Şekli Ödenmeyecek
Para Birimi TRY
Pay Biçiminde Ödeme Ödenmeyecek

Nakit Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Ödeme 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Brüt(%) Stopaj Oranı(%) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(TL) 1 TL Nominal Değerli Paya Ödenecek Nakit Kar Payı - Net(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 0,0000000 0 0 0,0000000 0
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 0,0000000 0 0 0,0000000 0

Pay Olarak Kar Payı Ödeme Tutar ve Oranları
Pay Grup Bilgileri Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Tutarı(TL) Pay Biçiminde Dağıtılacak Kar Payı Oranı(%)
A Grubu, İşlem Görmüyor, TRESRVE00011 0 0
B Grubu, SERVE, TRASERVE91T0 0 0

Ek Açıklamalar
Şirketimizde 2021 yılı faaliyetlerinden elde edilen karın geçmiş yıl zararlarına mahsup edilmesi ve 2021 yılı faaliyetleri ile ilgili kar dağıtımı yapılmaması ile ilgili 14.06.2021 tarih ve 09 sayılı yönetim kurulu kararı 20.07.2022 tarihinde (bugün) yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında kabul edilmiştir.
Pay sahiplerimizin bilgilerine sunarız.

Eklenen Dökümanlar
EK: 1 2021 YILI KAR DAĞITIM TABLOSU .pdf


KAR PAYI DAĞITIM TABLOSU
SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş. 01.01.2021/31.12.2021 Dönemi Kâr Payı Dağıtım Tablosu (TL)
1. Ödenmiş/Çıkarılmış Sermaye 13.430.240,75
2. Genel Kanuni Yedek Akçe (Yasal Kayıtlara Göre) 187.669,29
Esas sözleşme uyarınca kâr dağıtımında imtiyaz var ise söz konusu imtiyaza ilişkin bilgi Yoktur

* SPK'ya Göre Yasal Kayıtlara (YK) Göre
3. Dönem Kârı 606.784 380.709,23
4. Vergiler ( - ) 0 0
5. Net Dönem Kârı 606.784 380.709,23
6. Geçmiş Yıllar Zararları ( - ) -13.642.932 -9.432.685,68
7. Genel Kanuni Yedek Akçe ( - ) 0 0
8. Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
Yıl İçinde Dağıtılan Kar Payı Avansı (-) 0 0
Kar Payı Avansı Düşülmüş Net Dağıtılabilir Dönem Karı/Zararı 0 0
9. Yıl İçinde Yapılan Bağışlar ( + ) 0 0
10. Bağışlar Eklenmiş Net Dağıtılabilir Dönem Karı 0 0
11. Ortaklara Birinci Kâr Payı 0 0
* Nakit 0 0
* Bedelsiz 0 0
12. İmtiyazlı Pay Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
13. Dağıtılan Diğer Kâr Payı 0 0
* Çalışanlara 0 0
* Yönetim Kurulu Üyelerine 0 0
* Pay Sahibi Dışındaki Kişilere 0 0
14. İntifa Senedi Sahiplerine Dağıtılan Kâr Payı 0 0
15. Ortaklara İkinci Kâr Payı 0 0
16. Genel Kanuni Yedek Akçe 0 0
17. Statü Yedekleri 0 0
18. Özel Yedekler 0 0
19. Olağanüstü Yedek 0 0
20. Dağıtılması Öngörülen Diğer Kaynaklar 0 0

Kar Payı Oranları Tablosu
Pay Grubu TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - NAKİT (TL) - NET TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI - BEDELSİZ (TL) TOPLAM DAĞITILAN KAR PAYI / NET DAĞITILABİLİR DÖNEM KARI (%) 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - TUTARI(TL) - NET 1 TL NOMİNAL DEĞERLİ PAYA İSABET EDEN KAR PAYI - ORANI(%) - NET
A Grubu 0 0 0 0 0
B Grubu 0 0 0 0 0
TOPLAM 0 0 0 0 0

Kar Payı Dağıtım Tablosu Açıklamaları




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046997


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DOBUR 50,80 17.292.227 % 9,96  
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Riyal 4,6989 4,7224 % 0,62  
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Altın Ons 1.710 1.710 13,33  
Altın Gr. 972 972 11,75  
Cumhuriyet 6.599 6.699 47,00  
Tam 6.624 6.695 87,00  
Yarım 3.227 3.275 46,00  
Çeyrek 1.619 1.638 23,00  
Gümüş.Ons 18,68 18,71 0,01  
Gümüş Gr. 10,62 10,64 0,05  
B. Petrol 103 103 -3,54  
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