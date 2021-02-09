***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
09.02.2021 15:09
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri )
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Olağan Dışı Fiyat ve Miktar Hareketleri
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbul tarafından gönderilen BİAŞ-2-559 sayılı yazıda, Şirketimiz payları üzerinde gerçekleşen olağan dışı fiyat ve miktar hareketine ilişkin olarak Sermaye Piyasası Kurulunun Özel Durumlar Tebliğine göre kamuya açıklanmamış özel bir durum olup olmadığı hususunda Şirketimiz tarafından Kamuyu Aydınlatma Platformunda açıklama yapılması talep edilmiştir.
Şirketimiz hisselerinde oluşan olağan dışı fiyat ve miktar hareketleriyle ilgili kamuya açıklanmamış özel bir durum yoktur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/908597
BIST
15:131.550
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 14,89
|Açılış
|: 1.539
|
|Önceki Kapanış
|: 1.535
|
1.552
En Düşük
1.536
15:137,0856
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0124
|Açılış
|: 7,0950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,0950
|
7,1413
En Düşük
7,0620
15:138,5804
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0481
|Açılış
|: 8,5850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5350
|
8,6212
En Düşük
8,5143
15:13419,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 3,52
|Açılış
|: 419,97
|
|Önceki Kapanış
|: 416,46
|
422,53
En Düşük
415,69
BIST En Aktif Hisseler15:11
|ERBOS
|60,50
|129.696.993
|% 10,00
|
|MERIT
|181,50
|1.017.671
|% 10,00
|
|JANTS
|607,50
|78.497.081
|% 9,99
|
|DITAS
|47,14
|40.474.530
|% 9,99
|
|SEKUR
|41,40
|21.749.865
|% 9,99
|
|TACTR
|38,00
|2.520.282
|% -9,74
|
|ROYAL
|3,70
|914.426
|% -9,54
|
|CASA
|145,20
|223.504
|% -9,25
|
|ISKUR
|384.000,00
|384.000
|% -9,00
|
|ORMA
|22,20
|630.816
|% -8,49
|
|KOZAL
|143,50
|2.645.053.084
|% 6,77
|
|GARAN
|10,25
|1.916.501.087
|% 4,17
|
|EKGYO
|2,60
|1.821.047.105
|% -3,35
|
|PETKM
|5,35
|1.207.679.066
|% 3,08
|
|SISE
|7,77
|1.186.787.621
|% 1,97
|
|EKGYO
|2,60
|1.821.047.105
|% -3,35
|
|TSKB
|1,82
|502.216.990
|% 1,11
|
|YKBNK
|2,98
|804.973.930
|% 2,05
|
|DOHOL
|3,56
|865.202.468
|% -2,73
|
|PETKM
|5,35
|1.207.679.066
|% 3,08
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0809
|7,0856
|% 0,18
|
|Euro
|8,5757
|8,5804
|% 0,56
|
|Sterlin
|9,7332
|9,7820
|% 0,38
|
|Frank
|7,8994
|7,9469
|% 0,71
|
|Riyal
|1,8840
|1,8935
|% 0,15
|
|15:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.842
|1.843
|12,91
|
|Altın Gr.
|420
|420
|3,73
|
|Cumhuriyet
|2.795
|2.837
|17,00
|
|Tam
|2.780
|2.851
|16,39
|
|Yarım
|1.344
|1.379
|7,93
|
|Çeyrek
|674
|689
|3,96
|
|Gümüş.Ons
|27,57
|27,60
|0,26
|
|Gümüş Gr.
|6,30
|6,31
|0,09
|
|B. Petrol
|60,55
|60,55
|-0,15
|
Seans Raporu
15:11
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-
15:20XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 22, 93 artarak (% 1.41 ) 1, 648
-
15:20XU100
Endeks 1, 549 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 95 üstünde . İşlem hacmi 24, 892.00 milyon TL de
-
15:17KONTR
Yüzde 8.73 oranında artışla 70.40 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 558, 261 adet işlem
-
15:15XU100
Endeks 1, 550 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1 üstünde . İşlem hacmi 24, 576.00 milyon TL de
-
15:15VAKBN
Yüzde 4.32 oranında artışla 4.59 lira fiyatla işlem gören hissede 163, 165, 292 adet işlem