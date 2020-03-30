***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş yönetim kurulu toplanarak aşağıda kararı almıştır.İSTANBUL Ticaret Sicil Müdürlüğü'ne 33460-5 numara ile kayıtlı, merkezi Söğütlü Çeşme Mah , Fevzi Çakmak CD 16/1 Küçük Çekmece / İstanbul adresinde bulunan , KUVVA GIDA A.Ş.'nin ödenmiş sermayesi olan 500.000 TL nin % 45 oranında hisselerinin satın alınmasına ve işlemlere başlanmasına karar verilmiştir.H i s s e d a r l a r ı m ı z a d u yu r u l u rhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833391BIST