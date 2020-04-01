***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.04.2020 15:33
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Borsa İstanbuldan gelen 30.03.2020 tarih, BİAŞ-4 181 Sayılı ve Şirketimizin sermaye kaybına ilişkin konulu yazısısında aşağıdaki açıklamaların KAP'ta ilan edilmesi istenmiştir.
1. TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanan ara bilançonuzun 01.04.2020 tarihine kadar KAP'ta ilan edilmesi, bu tarihe kadar yetişemiyecekse, ara bilanço hazırlandığına ve ilan edileceği tahmini yaklaşık tarihe ilişkin KAP'ta açıklama yapılması
AÇIKLMA: TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanacak ara bilançomuzun hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi işlemleri Ülkemiz ve dünya genelindeki yaygın olan korana virüsünün çalışmalarımızı engelediğinden dolayı ilgili rapor tahmini olarak 30.04.2020 tarihinde ilan edileceği öngörülmektedir.
2. Diğer taraftan şirketimizin İmtiyazlı hisselerine ait Artı Yatırım Holding A.Ş. tarfından satışı sonrasında sermaye artırım sürecinin ne şekilde devam edeceğine ilişkin olarak KAP'ta açıklama yapılması
AÇIKLMA: 01.04.2020 tarihinde alınan ve KAP'ta açıklanan Yönetim kurulu kararı uyarınca eski süreç iptal edilmiş ve Sn. Veysi KAYNAK'a tahsisli sermaye artırımı yapılması kararı alınmıştır. Hisseleri devir alan Sn. Veysi KAYNAK sermaye artırım sürecinin devam edeceğini taahhüt ve beyan etmiştir.
Hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833846
BIST
16:0788.755
En Yüksek
|Değişim
|: -0,99%
|| -888,79
|Açılış
|: 88.286
|
|Önceki Kapanış
|: 89.644
|
90.399
En Düşük
87.889
16:076,6791
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 0,0641
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,6791
En Düşük
6,6108
16:077,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,3102
En Düşük
7,2611
16:07340,09
En Yüksek
|Değişim
|: 1,29%
|| 4,32
|Açılış
|: 340,09
|
|Önceki Kapanış
|: 335,77
|
341,89
En Düşük
334,11
BIST En Aktif Hisseler
|DAGI
|2,09
|2.611.984
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|MEGAP
|1,76
|412.761
|% 10,00
|
|BMELK
|1,21
|103.991
|% 10,00
|
|DARDL
|4,62
|2.204.068
|% 10,00
|
|RTALB
|5,13
|13.906.568
|% -10,00
|
|BURVA
|11,68
|114.571
|% -9,95
|
|MTRYO
|3,13
|19.299.498
|% -9,80
|
|IZFAS
|1,52
|169.523
|% -8,98
|
|PEKGY
|2,46
|25.137.717
|% -8,89
|
|THYAO
|8,99
|648.715.896
|% -0,88
|
|ASELS
|22,94
|642.685.301
|% -2,80
|
|SASA
|8,38
|557.182.035
|% -4,45
|
|GARAN
|7,89
|517.302.028
|% -2,95
|
|TUPRS
|78,90
|425.179.032
|% 4,50
|
|IHLGM
|1,07
|247.469.917
|% 1,90
|
|ODAS
|1,38
|227.344.365
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,51
|78.191.897
|% 0,00
|
|KRDMD
|1,94
|284.946.832
|% 2,11
|
|PETKM
|3,33
|404.398.574
|% 9,90
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,2391
|8,2804
|% 0,62
|
|Frank
|6,8663
|6,9076
|% 0,18
|
|Riyal
|1,7681
|1,7770
|% 0,88
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.578
|1.580
|1,89
|
|Altın Gr.
|340
|340
|4,32
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|13,93
|13,96
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|3,00
|3,01
|0,03
|
|B. Petrol
|25,34
|25,34
|-1,01
|