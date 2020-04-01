***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarBorsa İstanbuldan gelen 30.03.2020 tarih, BİAŞ-4 181 Sayılı ve Şirketimizin sermaye kaybına ilişkin konulu yazısısında aşağıdaki açıklamaların KAP'ta ilan edilmesi istenmiştir.1. TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanan ara bilançonuzun 01.04.2020 tarihine kadar KAP'ta ilan edilmesi, bu tarihe kadar yetişemiyecekse, ara bilanço hazırlandığına ve ilan edileceği tahmini yaklaşık tarihe ilişkin KAP'ta açıklama yapılmasıAÇIKLMA: TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanacak ara bilançomuzun hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi işlemleri Ülkemiz ve dünya genelindeki yaygın olan korana virüsünün çalışmalarımızı engelediğinden dolayı ilgili rapor tahmini olarak 30.04.2020 tarihinde ilan edileceği öngörülmektedir.2. Diğer taraftan şirketimizin İmtiyazlı hisselerine ait Artı Yatırım Holding A.Ş. tarfından satışı sonrasında sermaye artırım sürecinin ne şekilde devam edeceğine ilişkin olarak KAP'ta açıklama yapılmasıAÇIKLMA: 01.04.2020 tarihinde alınan ve KAP'ta açıklanan Yönetim kurulu kararı uyarınca eski süreç iptal edilmiş ve Sn. Veysi KAYNAK'a tahsisli sermaye artırımı yapılması kararı alınmıştır. Hisseleri devir alan Sn. Veysi KAYNAK sermaye artırım sürecinin devam edeceğini taahhüt ve beyan etmiştir.Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833846BIST