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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

01.04.2020 15:33
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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

         Borsa İstanbuldan gelen 30.03.2020 tarih, BİAŞ-4 181 Sayılı ve Şirketimizin sermaye kaybına ilişkin konulu yazısısında aşağıdaki açıklamaların  KAP'ta ilan edilmesi istenmiştir.
1.       TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanan ara bilançonuzun 01.04.2020 tarihine kadar KAP'ta ilan edilmesi, bu tarihe kadar yetişemiyecekse, ara bilanço hazırlandığına ve ilan edileceği tahmini yaklaşık tarihe ilişkin KAP'ta  açıklama yapılması
AÇIKLMA: TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanacak ara bilançomuzun hazırlanması ve  KAP'ta ilan edilmesi işlemleri Ülkemiz ve dünya genelindeki yaygın olan korana virüsünün çalışmalarımızı engelediğinden dolayı ilgili rapor tahmini olarak 30.04.2020 tarihinde ilan edileceği  öngörülmektedir.
2.       Diğer taraftan şirketimizin İmtiyazlı hisselerine ait Artı Yatırım Holding A.Ş. tarfından satışı sonrasında sermaye artırım sürecinin ne şekilde devam edeceğine ilişkin olarak KAP'ta açıklama yapılması
AÇIKLMA: 01.04.2020 tarihinde alınan ve KAP'ta açıklanan Yönetim kurulu kararı uyarınca eski süreç iptal edilmiş ve Sn. Veysi KAYNAK'a tahsisli sermaye artırımı yapılması kararı alınmıştır. Hisseleri devir alan Sn. Veysi KAYNAK sermaye artırım sürecinin devam edeceğini taahhüt ve beyan etmiştir.
Hissedarlarımıza duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/833846


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DAGI 2,09 2.611.984 % 10,00  
MEGAP 1,76 412.761 % 10,00  
MEGAP 1,76 412.761 % 10,00  
BMELK 1,21 103.991 % 10,00  
DARDL 4,62 2.204.068 % 10,00  
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Sterlin 8,2391 8,2804 % 0,62  
Frank 6,8663 6,9076 % 0,18  
Riyal 1,7681 1,7770 % 0,88  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.578 1.580 1,89  
Altın Gr. 340 340 4,32  
Cumhuriyet 2.110 2.142 10,00  
Tam 2.102 2.156 14,92  
Yarım 1.016 1.043 7,22  
Çeyrek 510 521 3,61  
Gümüş.Ons 13,93 13,96 -0,03  
Gümüş Gr. 3,00 3,01 0,03  
B. Petrol 25,34 25,34 -1,01  
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