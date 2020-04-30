***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi01.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.04.2020 tarih ve 15.33.29 saatinde yapılan Özel Durum Açıklaması(Genel) Borsa İstanbuldan gelen 30.03.2020 tarih, BİAŞ-4 181 Sayılı ve Şirketimizin sermaye kaybına ilişkin konulu yazısısında aşağıdaki açıklamaların KAP'ta ilan edilmesini istediğinden dolayı açıklama yapılmıştı.ÖNCEKİ AÇIKLAMA METNİ: TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanacak ara bilançomuzun hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi işlemleri Ülkemiz ve dünya genelindeki yaygın olan korana virüsünün çalışmalarımızı engelediğinden dolayı ilgili rapor tahmini olarak 30.04.2020 tarihinde ilan edileceği öngörülmektedir diye açılama yapılmıştı.Ancak Ülkemiz genelindeki olan korana virüsünün Nisan 2020 ayında'da değerleme ve diğer çalışmaları gerek sokağa çıkma yasağı ve gerekse ofis çalışmalarını engellediğinden dolayı ilgili raporlar 30.04.2020 tarihine kadar hazırlanamamıştır. Dolayisyle KAP açıklamasıda yapılamamıştır.TTK 376. Maddesi kapsamındaki hazırlanacak ara bilanço ve raporların hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi 31.05.2020 tarihine kadar açıklanacaktır.Hissedarlarımıza duyrulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841958BIST