***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.04.2020 19:12
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.04.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 01.04.2020 tarih ve 15.33.29 saatinde yapılan Özel Durum Açıklaması(Genel) Borsa İstanbuldan gelen 30.03.2020 tarih, BİAŞ-4 181 Sayılı ve Şirketimizin sermaye kaybına ilişkin konulu yazısısında aşağıdaki açıklamaların KAP'ta ilan edilmesini istediğinden dolayı açıklama yapılmıştı.
ÖNCEKİ AÇIKLAMA METNİ: TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanacak ara bilançomuzun hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi işlemleri Ülkemiz ve dünya genelindeki yaygın olan korana virüsünün çalışmalarımızı engelediğinden dolayı ilgili rapor tahmini olarak 30.04.2020 tarihinde ilan edileceği öngörülmektedir diye açılama yapılmıştı.
Ancak Ülkemiz genelindeki olan korana virüsünün Nisan 2020 ayında'da değerleme ve diğer çalışmaları gerek sokağa çıkma yasağı ve gerekse ofis çalışmalarını engellediğinden dolayı ilgili raporlar 30.04.2020 tarihine kadar hazırlanamamıştır. Dolayisyle KAP açıklamasıda yapılamamıştır.
TTK 376. Maddesi kapsamındaki hazırlanacak ara bilanço ve raporların hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi 31.05.2020 tarihine kadar açıklanacaktır.
Hissedarlarımıza duyrulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/841958
BIST
18:05101.110
En Yüksek
|Değişim
|: -0,48%
|| -485,22
|Açılış
|: 101.996
|
|Önceki Kapanış
|: 101.595
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102.328
En Düşük
99.360
18:056,9909
En Yüksek
|Değişim
|: 0,59%
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|: 6,5970
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|Önceki Kapanış
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6,9916
En Düşük
6,9408
18:057,6450
En Yüksek
|Değişim
|: 1,13%
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|Açılış
|: 7,0520
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|Önceki Kapanış
|: 6,9820
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En Düşük
7,5375
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|: -0,60%
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|Açılış
|: 380,52
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|Önceki Kapanış
|: 382,83
|
386,67
En Düşük
379,86
BIST En Aktif Hisseler
|GOLTS
|15,62
|35.878.065
|% 10,00
|
|BRISA
|9,46
|53.587.772
|% 10,00
|
|OYAYO
|5,61
|55.304.570
|% 10,00
|
|EGCYH
|0,44
|968.369
|% 10,00
|
|MAALT
|76,55
|10.836.434
|% 9,99
|
|DEVA
|16,20
|17.348.969
|% -10,00
|
|DARDL
|7,11
|1.407.439
|% -10,00
|
|ARDYZ
|27,90
|15.034.417
|% -10,00
|
|YBTAS
|6.291,90
|201.341
|% -10,00
|
|PETUN
|27,56
|30.716.402
|% -9,99
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|THYAO
|10,69
|793.116.421
|% 0,66
|
|ASELS
|27,14
|678.298.736
|% -0,95
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|PETKM
|3,55
|546.677.502
|% -1,39
|
|AFYON
|2,68
|587.208.924
|% 5,51
|
|GARAN
|8,34
|1.572.591.851
|% -0,83
|
|ADESE
|1,46
|273.837.056
|% -5,19
|
|YKBNK
|2,10
|346.471.910
|% -1,41
|
|ODAS
|1,79
|276.334.038
|% -3,24
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7721
|8,8161
|% 1,52
|
|Frank
|7,1963
|7,2397
|% 1,24
|
|Riyal
|1,8554
|1,8647
|% 0,65
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.686
|1.687
|-26,32
|
|Altın Gr.
|381
|381
|-1,64
|
|Cumhuriyet
|2.443
|2.501
|-11,80
|
|Tam
|2.508
|2.562
|-12,20
|
|Yarım
|1.222
|1.252
|-6,00
|
|Çeyrek
|613
|626
|-2,90
|
|Gümüş.Ons
|14,84
|14,87
|-0,45
|
|Gümüş Gr.
|3,35
|3,36
|-0,07
|
|B. Petrol
|25,79
|25,79
|1,57
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