***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.04.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 01.04.2020 tarih ve 15.33.29 saatinde yapılan Özel Durum Açıklaması(Genel) Borsa İstanbuldan gelen 30.03.2020 tarih, BİAŞ-4 181 Sayılı ve Şirketimizin sermaye kaybına ilişkin konulu yazısısında aşağıdaki açıklamaların KAP'ta ilan edilmesini istediğinden dolayı açıklama yapılmıştı.ÖNCEKİ AÇIKLAMA METNİ:1. TTK'nın 376. Maddesi kapsamında hazırlanacak ara bilançomuzun hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi işlemleri Ülkemiz ve dünya genelindeki yaygın olan korana virüsünün çalışmalarımızı engelediğinden dolayı ilgili rapor tahmini olarak 30.04.2020 tarihinde ilan edileceği öngörülmektedir diye açılama yapılmıştı.2. Daha sonra Ülkemiz genelindeki olan korana virüsünün Nisan 2020 ayında'da değerleme ve diğer çalışmaları gerek sokağa çıkma yasağı ve gerekse ofis çalışmalarını engellediğinden dolayı ilgili raporlar 30.04.2020 tarihine kadar hazırlanmadığı için KAP açıklamasıda yapılamamıştı. TTK 376. Maddesi kapsamındaki hazırlanacak ara bilanço ve eklerinin hazırlanması ve KAP'ta ilan edilmesi 31.05.2020 tarihine kadar yapılacağı hakkında açıklama yapılmıştı.YENİ AÇIKLAMA METNİ:Mayıs 2020 ayında'da Ülkemiz genelindeki olan korana virüsünün gerek sokağa çıkma yasağı ve gerekse ofis çalışmalarını engellemeye devam etmesi nedeniyle ilgili ara bilanço ve ekleri 31.05.2020 tarihine kadar hazırlanamamıştır.Ülke yönetiminin almış olduğu kararlar doğrultusunda 01.06.2020 tarihinden başlayarak korana virüsü ile ilgili sokağa çıkma yasağı başta olmak üzere engeller ortadan kalkacağından dolayı TTK.376 Maddesi kapsamındaki ara bilanço ve ekleri en geç 30.06.2020 tarihine kadar hazırlanarak KAP'ta ilan edilecektir.Hissedarlarımıza duyrulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/847955BIST