***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.06.2020 11:12
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.06.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
· Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Uğur Bayraktar 11.06.2020 tarihi itibariyle Şirketimizdeki Yönetim Kurulu tüm görevlerinden istifa ettiğine dair dilekçesi şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiş olup, Sn. Mustafa Uğur Bayraktar'ın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,
· Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Mustafa Uğur Bayraktar'ın yerine Çukurambar Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad.no 22/30 Çankaya Ankara adresinde ikamet eden 29494766254 TC. numaralı Sn.Veysi Kaynak'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
· İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850601
BIST
14:14109.660
En Yüksek
|Değişim
|: -0,11%
|| -119,42
|Açılış
|: 109.374
|
|Önceki Kapanış
|: 109.779
|
110.158
En Düşük
108.956
14:146,8022
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 0,0265
|Açılış
|: 6,8200
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8110
|
6,8051
En Düşük
6,7686
14:147,7323
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0235
|Açılış
|: 7,7400
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7250
|
7,7420
En Düşük
7,6811
14:14378,84
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,13
|Açılış
|: 378,84
|
|Önceki Kapanış
|: 378,71
|
379,37
En Düşük
376,54
BIST En Aktif Hisseler
|AYCES
|41,58
|3.409.967
|% 10,00
|
|ARDYZ
|32,36
|138.432.856
|% 9,99
|
|ISBIR
|1.074,20
|1.698.914
|% 9,99
|
|GLRYH
|11,80
|54.653.730
|% 9,97
|
|YUNSA
|14,45
|127.830.939
|% 9,97
|
|EMNIS
|3,91
|91.802
|% -9,91
|
|FORMT
|3,58
|8.203.699
|% -9,82
|
|SALIX
|10,29
|279.013
|% -7,05
|
|HURGZ
|1,43
|10.483.415
|% -5,92
|
|ATSYH
|1,77
|167.345
|% -5,85
|
|EKGYO
|1,98
|939.930.907
|% 1,54
|
|ASELS
|32,44
|596.396.813
|% 0,75
|
|PETKM
|3,89
|493.229.272
|% 2,37
|
|GARAN
|8,10
|444.801.201
|% -1,10
|
|IHLGM
|1,65
|408.968.861
|% 8,55
|
|EKGYO
|1,98
|939.930.907
|% 1,54
|
|IHLGM
|1,65
|408.968.861
|% 8,55
|
|ODAS
|2,06
|292.430.832
|% 1,98
|
|KRDMD
|2,71
|356.051.208
|% 1,12
|
|TSKB
|1,20
|156.788.819
|% 0,84
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5931
|8,6361
|% -0,17
|
|Frank
|7,1878
|7,2311
|% 0,56
|
|Riyal
|1,8072
|1,8162
|% 0,44
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|-10,93
|
|Altın Gr.
|379
|379
|0,17
|
|Cumhuriyet
|2.453
|2.477
|-5,20
|
|Tam
|2.525
|2.546
|-5,20
|
|Yarım
|1.232
|1.242
|-0,60
|
|Çeyrek
|616
|622
|-0,80
|
|Gümüş.Ons
|17,83
|17,87
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|40,37
|40,37
|-1,36
|
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