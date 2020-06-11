***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 11.06.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.· Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Mustafa Uğur Bayraktar 11.06.2020 tarihi itibariyle Şirketimizdeki Yönetim Kurulu tüm görevlerinden istifa ettiğine dair dilekçesi şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiş olup, Sn. Mustafa Uğur Bayraktar'ın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,· Yönetim Kurulu Başkan ve Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Mustafa Uğur Bayraktar'ın yerine Çukurambar Mahallesi Ufuk Üniversitesi Cad.no 22/30 Çankaya Ankara adresinde ikamet eden 29494766254 TC. numaralı Sn.Veysi Kaynak'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,· İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850601BIST