***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Sn. Veysi Kaynak'a tahsisli olarak sermaye artırımı ve Sn. Veysi Kaynak'ın II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca muafiyet talebinin olumlu karşılandığına dair açıklama SPK'nun 11.06.2020 tarihli bülteninde yayınlanmış olup açıklama aşağıda belirtilmiştir.1. Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin (Şirket) 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içinde 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin, mevcut ortakların yeni pay alma hakları tamamen kısıtlanmak suretiyle, Borsa İstanbul A.Ş.'nin (Borsa) Toptan Alış Satış İşlemlerine İlişkin Prosedürü (Prosedür) çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle 11.000.000 TL satış bedeli karşılığı nominal tutarda artırılması nedeniyle ihraç edilecek ve tamamı Şirket'in ortağı Veysi KAYNAK'a tahsisli olarak satılacak olan A ve B grubu paylara ilişkin ihraç belgesinin Kurulumuzca onaylanması talebinin,a) Borsa'da işlem sırası bulunmayan A grubu imtiyazlı payların da, B grubu paylar için Prosedür çerçevesinde belirlenecek (baz fiyat ve nominal değerden aşağı olmamak üzere) satış fiyatı üzerinden Borsa'da satılması,b) Sermaye artırımına konu payların nominal tutarının payların satış fiyatının Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonrasında belirlenebileceği göz önünde bulundurularak, Şirket tarafından Borsa'ya yapılacak başvuru sonucu hesaplanacak pay satış fiyatı esas alınmak suretiyle, ihraç edilecek payların nominal tutarının tespit edilmesi ve ihraç belgesinin nominal tutar ve fiyat bilgisini içerecek şekilde düzeltilmesi suretiyle olumlu karşılanmasına,ii) Veysi KAYNAK tarafından verilen taahhüt çerçevesinde, ihraç edilecek payların Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş. (MKK) nezdindeki hesabına geçtiği tarihten itibaren 2 yıl süreyle Borsa'da satılamayacağı, Borsa'da satılması sonucunu doğuracak işlemlerde bulunulamayacağı dikkate alınarak gerekli işlemlerin tesis edilmesi hususunda MKK'ya bilgi verilmesine karar verilmiştir.2. Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş.'nin 786.209 adet (A) grubu imtiyazlı paylarının Veysel KAYNAK tarafından devralınması nedeniyle doğan pay alım teklifinde bulunma yükümlülüğünden muafiyet verilmesi talebinin, II-26.1 sayılı Pay Alım Teklifi Tebliği'nin 18 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi uyarınca olumlu karşılanmasına karar verilmiştirhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/850890BIST