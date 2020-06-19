***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.06.2020 17:19
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
12.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlgi: 12.06.2020 tarihli özel durum açıklamamız
İlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Şirketimizin 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000 TL satış bedeli karşılığı ihraç edilecek A ve B grubu payların Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satılmasına ilişkin olarak yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.
Bu kapsamda, ilgili prosedür çerçevesinde satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK'dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. araçlığıyla 19.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852058
BIST
17:56113.449
En Yüksek
|Değişim
|: 0,85%
|| 954,83
|Açılış
|: 113.561
|
|Önceki Kapanış
|: 112.495
|
114.338
En Düşük
112.858
17:566,8514
En Yüksek
|Değişim
|: -0,07%
|| -0,0046
|Açılış
|: 6,8670
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8810
|
6,8607
En Düşük
6,8330
17:567,6775
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0112
|Açılış
|: 7,6950
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7050
|
7,7180
En Düşük
7,6528
17:56382,97
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 3,11
|Açılış
|: 382,97
|
|Önceki Kapanış
|: 379,87
|
383,37
En Düşük
379,31
BIST En Aktif Hisseler
|ULAS
|3,76
|9.431.550
|% 9,94
|
|DAGI
|5,76
|39.360.434
|% 9,92
|
|HALKB
|6,11
|1.174.163.340
|% 9,89
|
|HALKS
|4,37
|352.514
|% 9,80
|
|PRKAB
|4,49
|118.746.962
|% 9,78
|
|EGCYO
|1,44
|1.491.688
|% -10,00
|
|GLRYH
|13,97
|3.412.522
|% -9,99
|
|RTALB
|32,48
|13.143.064
|% -9,98
|
|EKIZ
|11,57
|690.162
|% -9,96
|
|NIBAS
|9,58
|22.415.748
|% -9,96
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|ASELS
|32,44
|2.910.276.851
|% -0,49
|
|GARAN
|8,33
|2.045.001.985
|% 2,46
|
|TCELL
|16,94
|2.028.678.670
|% 4,37
|
|VAKBN
|5,23
|1.909.798.220
|% 8,51
|
|KRDMD
|2,91
|2.963.622.227
|% -4,28
|
|VAKBN
|5,23
|1.909.798.220
|% 8,51
|
|GARAN
|8,33
|2.045.001.985
|% 2,46
|
|EKGYO
|1,85
|458.880.632
|% -2,63
|
|PETKM
|4,14
|935.131.061
|% 2,48
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,4393
|8,4816
|% -0,62
|
|Frank
|7,1649
|7,2080
|% -0,19
|
|Riyal
|1,8201
|1,8292
|% -0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.739
|1.739
|15,98
|
|Altın Gr.
|383
|383
|3,25
|
|Cumhuriyet
|2.492
|2.505
|18,90
|
|Tam
|2.557
|2.569
|17,40
|
|Yarım
|1.246
|1.256
|9,40
|
|Çeyrek
|625
|629
|4,70
|
|Gümüş.Ons
|17,67
|17,72
|0,32
|
|Gümüş Gr.
|3,90
|3,91
|0,07
|
|B. Petrol
|42,59
|42,59
|1,08
|
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