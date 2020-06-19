***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi12.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlgi: 12.06.2020 tarihli özel durum açıklamamızİlgide kayıtlı özel durum açıklamamız ile Şirketimizin 11.559.492,45 TL tutarındaki çıkarılmış sermayesinin 55.000.000 TL kayıtlı sermaye tavanı içerisinde 11.000.000 TL satış bedeli karşılığı ihraç edilecek A ve B grubu payların Veysi Kaynak'a tahsisli olarak satılmasına ilişkin olarak yapılan başvurumuzun Sermaye Piyasası Kurulu tarafından 11.06.2020 tarihli ve 2020/36 sayılı Haftalık Bülteni'nde onaylandığı duyurulmuştu.Bu kapsamda, ilgili prosedür çerçevesinde satış işlemi ihraç fiyatının belirlenmesi ve belirlenecek fiyata göre SPK'dan alınacak onaylı ihraç belgesinin talep edilebilmesini teminen İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. araçlığıyla 19.06.2020 tarihinde Borsa İstanbul A.Ş.'ye başvuru yapılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852058BIST