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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.07.2020 09:26
GÜNCEL HABERLER



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020,19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

      Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020  tarihli kararı ile Sn. Veysi Kaynak'a yapılacak tahsisli sermaye artırımında  işlem fiyatının nominal değerden ve Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Prosedürü  çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere  belirlenen satış fiyatından gerçekleştirilmesine yönelik kararına  karşılık yapılan başvuru ile işlem fiyatının Prosedür'e göre belirlenen baz  fiyatın marjlar dahilinde %20 aşağısında olacak şekilde yeniden  belirlenmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih  ve 40/827 sayılı toplantısında reddedilmiştir.
Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili  sürecimiz devam etmekte olup, süreç ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca  yapılacaktır.






http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854752


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KERVT 5,64 81.298.019 % 9,94  
VKFYO 4,81 8.688.898 % 9,82  
DOBUR 16,03 1.407.666 % 9,79  
TURGG 63,55 10.351.864 % 9,10  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5400 8,5829 % 0,03  
Frank 7,2521 7,2957 % 0,39  
Riyal 1,8219 1,8310 % -0,08  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.776 1.777 1,46  
Altın Gr. 392 392 -0,32  
Cumhuriyet 2.539 2.558 4,10  
Tam 2.613 2.625 4,30  
Yarım 1.269 1.284 2,10  
Çeyrek 635 643 1,00  
Gümüş.Ons 18,08 18,13 0,10  
Gümüş Gr. 3,98 4,00 0,02  
B. Petrol 43,55 43,55 0,75  
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