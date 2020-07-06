***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi30.06.2020,19.06.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020 tarihli kararı ile Sn. Veysi Kaynak'a yapılacak tahsisli sermaye artırımında işlem fiyatının nominal değerden ve Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenen satış fiyatından gerçekleştirilmesine yönelik kararına karşılık yapılan başvuru ile işlem fiyatının Prosedür'e göre belirlenen baz fiyatın marjlar dahilinde %20 aşağısında olacak şekilde yeniden belirlenmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/827 sayılı toplantısında reddedilmiştir.Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili sürecimiz devam etmekte olup, süreç ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854752BIST