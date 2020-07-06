***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.07.2020 09:26
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
30.06.2020,19.06.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu'nun 11.06.2020 tarihli kararı ile Sn. Veysi Kaynak'a yapılacak tahsisli sermaye artırımında işlem fiyatının nominal değerden ve Borsa İstanbul Toptan Alış Satış Prosedürü çerçevesinde belirlenecek baz fiyattan aşağı olmamak üzere belirlenen satış fiyatından gerçekleştirilmesine yönelik kararına karşılık yapılan başvuru ile işlem fiyatının Prosedür'e göre belirlenen baz fiyatın marjlar dahilinde %20 aşağısında olacak şekilde yeniden belirlenmesine ilişkin başvurumuz Sermaye Piyasası Kurulu'nun 02.07.2020 tarih ve 40/827 sayılı toplantısında reddedilmiştir.
Tahsisli sermaye artırımı ile ilgili sürecimiz devam etmekte olup, süreç ile ilgili bilgilendirmeler ayrıca yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854752
BIST
10:53117.842
En Yüksek
|Değişim
|: 1,81%
|| 2.093,72
|Açılış
|: 116.674
|
|Önceki Kapanış
|: 115.748
|
117.869
En Düşük
116.674
10:536,8592
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,0005
|Açılış
|: 6,8740
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8870
|
6,8662
En Düşük
6,8449
10:537,7512
En Yüksek
|Değişim
|: 0,30%
|| 0,0233
|Açılış
|: 7,7550
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7350
|
7,7631
En Düşük
7,7068
10:53391,49
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,64
|Açılış
|: 391,49
|
|Önceki Kapanış
|: 392,14
|
392,43
En Düşük
387,70
BIST En Aktif Hisseler
|ORMA
|6,49
|182.603
|% 10,00
|
|KERVT
|5,64
|81.298.019
|% 9,94
|
|VKFYO
|4,81
|8.688.898
|% 9,82
|
|DOBUR
|16,03
|1.407.666
|% 9,79
|
|TURGG
|63,55
|10.351.864
|% 9,10
|
|AYES
|3,69
|15.524
|% -10,00
|
|BMELK
|5,63
|205.101
|% -9,92
|
|BASCM
|4,02
|48.240
|% -7,59
|
|SNKRN
|3,03
|244.557
|% -7,06
|
|KRDMA
|4,51
|2.945.899
|% -6,04
|
|SISE
|6,02
|385.675.353
|% 4,88
|
|IHLGM
|1,78
|266.155.105
|% 5,95
|
|TKFEN
|17,36
|265.641.664
|% 3,21
|
|THYAO
|12,03
|217.942.830
|% 0,92
|
|TSPOR
|7,28
|215.956.122
|% 8,01
|
|IHLGM
|1,78
|266.155.105
|% 5,95
|
|ALBRK
|1,89
|176.481.991
|% 3,28
|
|EKGYO
|2,07
|178.590.985
|% 1,47
|
|IHLAS
|0,90
|69.182.395
|% 2,27
|
|SKBNK
|1,65
|125.063.061
|% 3,12
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5400
|8,5829
|% 0,03
|
|Frank
|7,2521
|7,2957
|% 0,39
|
|Riyal
|1,8219
|1,8310
|% -0,08
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.776
|1.777
|1,46
|
|Altın Gr.
|392
|392
|-0,32
|
|Cumhuriyet
|2.539
|2.558
|4,10
|
|Tam
|2.613
|2.625
|4,30
|
|Yarım
|1.269
|1.284
|2,10
|
|Çeyrek
|635
|643
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,08
|18,13
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|3,98
|4,00
|0,02
|
|B. Petrol
|43,55
|43,55
|0,75
|
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