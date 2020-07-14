***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 14 07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.· Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Maruf Dindar'ın Şirketimizdeki Yönetim Kurulu tüm görevlerinden istifa ettiğine dair dilekçesi şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiş olup, Sn. Maruf Dindar'ın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,· Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Maruf Dindar'ın yerine Ömerli Mahallesi Kasaba Sitesi dereboyu caddesi n28 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL ikamet eden xxxxxx TC. numaralı Sn.Mustafa Atalar'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,· İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859647BIST