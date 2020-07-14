***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
14.07.2020 11:11
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 14 07.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
· Şirketimiz Yönetim Kurulu Üyesi Sayın Maruf Dindar'ın Şirketimizdeki Yönetim Kurulu tüm görevlerinden istifa ettiğine dair dilekçesi şirketimiz tarafından tebellüğ edilmiş olup, Sn. Maruf Dindar'ın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,
· Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Maruf Dindar'ın yerine Ömerli Mahallesi Kasaba Sitesi dereboyu caddesi n28 ÇEKMEKÖY/İSTANBUL ikamet eden xxxxxx TC. numaralı Sn.Mustafa Atalar'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
· İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859647
BIST
11:23118.475
En Yüksek
|Değişim
|: 0,06%
|| 76,38
|Açılış
|: 118.114
|
|Önceki Kapanış
|: 118.399
|
118.658
En Düşük
117.542
11:236,8657
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 0,0058
|Açılış
|: 6,9100
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9110
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6,8668
En Düşük
6,8552
11:237,7879
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0037
|Açılış
|: 7,8150
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|Önceki Kapanış
|: 7,8150
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7,7935
En Düşük
7,7736
11:23397,37
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
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|Açılış
|: 397,37
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|Önceki Kapanış
|: 397,54
|
397,92
En Düşük
396,07
BIST En Aktif Hisseler
|KARTN
|592,90
|21.928.290
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|MEGAP
|5,94
|404.597
|% 10,00
|
|FMIZP
|60,55
|13.506.548
|% 9,99
|
|BFREN
|455,80
|5.467.777
|% 9,99
|
|VKFYO
|4,60
|1.755.659
|% -9,98
|
|TSPOR
|5,06
|6.540.521
|% -9,96
|
|IZFAS
|2,89
|177.808
|% -7,67
|
|ATSYH
|1,88
|11.282
|% -6,00
|
|UFUK
|5,41
|12.043
|% -5,91
|
|EKGYO
|2,34
|754.210.564
|% 3,08
|
|THYAO
|12,04
|321.906.696
|% 0,58
|
|GARAN
|7,96
|313.454.208
|% -0,13
|
|ODAS
|2,96
|304.599.750
|% 0,34
|
|EREGL
|8,95
|272.800.381
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,34
|754.210.564
|% 3,08
|
|SKBNK
|1,70
|254.314.515
|% 3,03
|
|ODAS
|2,96
|304.599.750
|% 0,34
|
|ALBRK
|1,85
|162.381.071
|% 2,78
|
|YKBNK
|2,39
|193.115.402
|% 0,42
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5674
|8,6104
|% -0,20
|
|Frank
|7,2684
|7,3122
|% 0,19
|
|Riyal
|1,8248
|1,8340
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.801
|1.801
|-1,66
|
|Altın Gr.
|397
|398
|0,04
|
|Cumhuriyet
|2.657
|2.697
|7,00
|
|Tam
|2.665
|2.676
|0,40
|
|Yarım
|1.293
|1.309
|0,20
|
|Çeyrek
|647
|655
|0,10
|
|Gümüş.Ons
|19,01
|19,06
|-0,03
|
|Gümüş Gr.
|4,19
|4,20
|-0,01
|
|B. Petrol
|42,12
|42,12
|-0,60
|