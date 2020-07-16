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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

16.07.2020 10:49
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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

               SPK'nun 12.06.2020 tarih ve 29833736-105.01.01.01-E.6007 sayılı yazısı ile Sermaye artırım başvuru sürecinde inceleme neticesinde aşağıdaki konularda Özel Durum açıklaması yapılması gerektiğini şirketimize bildirmiştir.
AÇIKLANMASI İSTENEN KONULAR:
Sermaye Piyasası Kanunu'nun 21 inci maddesine uygun hareket edilmesi ve Şirketinizin Artı Yatırım Holding A.Ş., Pana Yapım A.Ş., Cemalettin DOĞAN, Çağla Grup Elektrik A.Ş. ve Ömer LEKESİZ'den olan alacaklarının tahsiline yönelik planlar oluşturulması, gerekli faizlerin işletilmesi ile birlikte alacakların tahsiline yönelik başlatılan takipler/işlemler ile tahsilin gerçekleştiği tarihler ve tahsil edilen tutarlar hakkında özel durum açıklaması yapılması gerektiğinin Şirketinize bildirilmesine,
AÇIKLAMA:
Yukarıda isimleri yazılı borçlularla ilgili olarak bugüne kadar icra takibi için için avukata dosyalar verilmiş olup  ancak dava ve icra takibi yapılamamış ve tahsilat yapılamamıştır. Süreç devam etmektedir.
A Grubu imtiyazlı payların el değiştirmesi sonucu Sn. Veysi Kaynak imtiyazlı paylar sahibi olmuş ve şirketimiz yönetim kurulu başkanı olmuştur.
Sn. Veysi Kaynak'ın önerdiği üyeler arasından eski yönetimden istifalar alınarak yeni yönetim kurulu oluşmaya devam etmektedir.
Yeni oluşan yönetim tarafından 1 ay içinde yeni avukat görevlendirildikten sonra yapılacak planlama çerçevesinde alacakların tahsiline yönelik takipler hızlandırılacaktır. Bu alacaklarla ilgili olarak 30.06.2020 tarihi itibariyle faizler fatura edilmiş olup takiplerin sonucuna göre gerek 3 er aylık finansal tablolarda ve gerekse kap'ta açıklama yapılarak hissedarlarımız bilgilendirilecektir.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/860053


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FMIZP 66,60 23.678.796 % 9,99  
KENT 1.248,30 17.644.486 % 9,99  
BFREN 501,30 11.823.493 % 9,98  
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