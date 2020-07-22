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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

22.07.2020 14:14
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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

bellüğ edilmiş olup, Sn. Onur Öztürk Otmanlı'nın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,
 
·         Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Onur Öztürk Otmanlı'nın yerine Beytepe mahallesi kanuni sultan Süleyman bulvarı Akşemsettin Caddesi Ametist Residence B blok 6.kat n 4/26 Çankaya/ANKARA ikamet eden XXXXXXXX TC. numaralı Sn.Yusuf Kenan Kaynak'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,
 
·         İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,
Karar verilmiştir. 





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861153


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Riyal 1,8202 1,8294 % 0,42  
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Altın Gr. 409 409 4,97  
Cumhuriyet 2.657 2.679 32,90  
Tam 2.737 2.749 33,70  
Yarım 1.328 1.345 16,50  
Çeyrek 666 673 8,20  
Gümüş.Ons 22,11 22,17 0,84  
Gümüş Gr. 4,81 4,82 0,15  
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