***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarbellüğ edilmiş olup, Sn. Onur Öztürk Otmanlı'nın şirketimizdeki tüm bu görevlerinden istifasının kabulüne,· Yönetim Kurulu Üyeliğinden istifa etmiş olan Sn. Onur Öztürk Otmanlı'nın yerine Beytepe mahallesi kanuni sultan Süleyman bulvarı Akşemsettin Caddesi Ametist Residence B blok 6.kat n 4/26 Çankaya/ANKARA ikamet eden XXXXXXXX TC. numaralı Sn.Yusuf Kenan Kaynak'ın ilk genel kurulun onayına sunulmak üzere, TTK'nin 363. Maddesi uyarınca Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasına,· İşbu kararın tescil ve ilan edilmesine,Karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/861153BIST