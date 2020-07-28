SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

BIST En Aktif Hisseler
|KNFRT
|12,43
|40.432.755
|% 10,00
|KENT
|2.675,50
|44.128.772
|% 10,00
|DOKTA
|28,16
|39.308.201
|% 10,00
|KRGYO
|5,50
|18.805.621
|% 10,00
|QNBFL
|148,50
|33.628.130
|% 10,00
|Alış
|Satış
|%
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|Sterlin
|8,9683
|9,0133
|% 1,66
|Frank
|7,5611
|7,6067
|% 1,67
|Riyal
|1,8518
|1,8611
|% 1,41
|Alış
|Satış
|%
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|6,66
|Altın Gr.
|435
|435
|5,94
|Cumhuriyet
|2.848
|2.886
|58,70
|Tam
|2.934
|2.967
|60,40
|Yarım
|1.424
|1.448
|29,50
|Çeyrek
|714
|725
|14,70
|Gümüş.Ons
|24,46
|24,51
|-0,11
|Gümüş Gr.
|5,41
|5,42
|-0,01
|B. Petrol
|43,69
|43,69
|-0,21
Seans Raporu
- 17:56XU050 BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -33, 43 kaybederek (% -3.05 ) 1, 064
- 17:56 Tavandan işlem gören hisse senedleri : POLTK, TKURU, KUYAS
- 17:56 TKURU, YKSLN, EGPRO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 IHGZT, IHEVA, PSDTC değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
- 17:56 Bu seansda işlem gören 290 hisse senedinden 57 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 232 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 1 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem