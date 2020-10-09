***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.10.2020 11:00
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.07.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 09.10.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1. 16.07.2020 tarihli KAP Özel durum açılamasında belirtildiği gibi Şirketimizin Artı Yatırım Holding A.Ş., Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım Ticaret A.Ş., Cemalettin DOĞAN, Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Ömer LEKESİZ ve diğer tüm süresi geçmiş alacaklarının tahsiline yönelik her türlü işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Av. Yusuf Kenan Kaynak'ın görevlendirilmesine
2. Alacakların tahsiline yönelik başlatılan takipler/işlemler ile tahsilin gerçekleştiği tarihler ve tahsil edilen tutarlar hakkında şirketimiz yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesine
3. Sn. Yusuf Kenan Kaynak tarafından takiplerle ilgili bildirilen bilgilerin KAP'ta özel durum açıklaması olarak yapılmasına,
Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.
Sn.Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880397
BIST
13:141.158
En Yüksek
|Değişim
|: 0,61%
|| 7,02
|Açılış
|: 1.153
|
|Önceki Kapanış
|: 1.150
|
1.159
En Düşük
1.151
13:147,9405
En Yüksek
|Değişim
|: -0,04%
|| -0,0030
|Açılış
|: 7,9290
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9390
|
7,9571
En Düşük
7,9037
13:149,3695
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 0,0190
|Açılış
|: 9,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3000
|
9,3703
En Düşük
9,3073
13:14488,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,01%
|| 4,90
|Açılış
|: 488,34
|
|Önceki Kapanış
|: 483,44
|
489,10
En Düşük
483,22
BIST En Aktif Hisseler13:14
|IDEAS
|11,66
|4.992.426
|% 10,00
|
|ATSYH
|4,40
|1.217.524
|% 10,00
|
|VANGD
|12,22
|8.412.077
|% 9,99
|
|MERIT
|82,55
|571.705
|% 9,99
|
|KLMSN
|17,41
|44.735.999
|% 9,98
|
|TKURU
|495,20
|1.263.255
|% -10,00
|
|COSMO
|12,24
|1.373.940
|% -10,00
|
|EMNIS
|63,55
|340.564
|% -9,99
|
|UZERB
|41,26
|1.660.674
|% -9,99
|
|OLMIP
|11,26
|1.404.764
|% -9,99
|
|SISE
|6,88
|834.320.416
|% 1,33
|
|GARAN
|7,04
|481.845.057
|% 1,00
|
|KRDMD
|3,47
|360.967.867
|% 2,36
|
|KERVT
|7,17
|286.732.342
|% 9,30
|
|TUPRS
|82,45
|265.909.875
|% 0,73
|
|SISE
|6,88
|834.320.416
|% 1,33
|
|KRDMD
|3,47
|360.967.867
|% 2,36
|
|TSKB
|1,11
|115.652.068
|% 1,83
|
|EKGYO
|1,76
|143.645.804
|% 0,57
|
|USAK
|2,23
|176.323.451
|% 6,19
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9357
|7,9405
|% -0,04
|
|Euro
|9,3613
|9,3695
|% 0,20
|
|Sterlin
|10,2396
|10,2910
|% 0,01
|
|Frank
|8,6539
|8,7060
|% 0,36
|
|Riyal
|2,1086
|2,1192
|% -0,07
|
|13:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.913
|1.913
|19,18
|
|Altın Gr.
|488
|488
|4,82
|
|Cumhuriyet
|3.225
|3.274
|40,00
|
|Tam
|3.210
|3.289
|34,15
|
|Yarım
|1.551
|1.591
|16,52
|
|Çeyrek
|778
|796
|8,26
|
|Gümüş.Ons
|24,21
|24,25
|0,39
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,09
|
|B. Petrol
|43,00
|43,00
|-0,34
|