***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi16.07.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 09.10.2020 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.1. 16.07.2020 tarihli KAP Özel durum açılamasında belirtildiği gibi Şirketimizin Artı Yatırım Holding A.Ş., Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım Ticaret A.Ş., Cemalettin DOĞAN, Çağla Grup Elektrik İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.,Ömer LEKESİZ ve diğer tüm süresi geçmiş alacaklarının tahsiline yönelik her türlü işlemleri yapmaya Yönetim Kurulu Başkan vekili Sn. Av. Yusuf Kenan Kaynak'ın görevlendirilmesine2. Alacakların tahsiline yönelik başlatılan takipler/işlemler ile tahsilin gerçekleştiği tarihler ve tahsil edilen tutarlar hakkında şirketimiz yönetim kuruluna yazılı olarak bildirilmesine3. Sn. Yusuf Kenan Kaynak tarafından takiplerle ilgili bildirilen bilgilerin KAP'ta özel durum açıklaması olarak yapılmasına,Katılanların Oy birliği ile karar verilmiştir.Sn.Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/880397BIST