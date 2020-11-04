***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.09.2020Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarİlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin 04.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 500.000 TL (Beheri 1,00 TL) ödenmiş sermayesini 24.500.000 TL (Beheri 1 TL) artırarak toplam sermayesini 25.000.000 TL(Beheri 1 TL) çıkarılması konusu genel kurul tarafından onaylanmıştır.Bu defa artırılan 24.500.000 adet hissenin 10.000.000 TL'si dışarıdan ortak alınmak suretiyle Serve Flim Projeksiyon Eğlence A.Ş. firması,10.150.000 TL hissenin Şule Kaynak ve 4.350.000 TL hissenin Veysi Kaynak tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.Ödeme şekli ise sermaye artırımına katılanların taahhüt ettikleri tutarın ¼'sine isabet eden 6.125.000 TL nakit peşin olarak ödenecek olup Bakiyesi kalan 18.375.000 TL'si ise 24 ay içerisinde ödenecektir.Sn.Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886154BIST