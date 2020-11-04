***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.11.2020 17:02
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.09.2020
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
İlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin 04.11.2020 tarihinde yapmış olduğu Olağanüstü Genel Kurul Toplantısında 500.000 TL (Beheri 1,00 TL) ödenmiş sermayesini 24.500.000 TL (Beheri 1 TL) artırarak toplam sermayesini 25.000.000 TL(Beheri 1 TL) çıkarılması konusu genel kurul tarafından onaylanmıştır.
Bu defa artırılan 24.500.000 adet hissenin 10.000.000 TL'si dışarıdan ortak alınmak suretiyle Serve Flim Projeksiyon Eğlence A.Ş. firması,10.150.000 TL hissenin Şule Kaynak ve 4.350.000 TL hissenin Veysi Kaynak tarafından tamamen taahhüt edilmiştir.
Ödeme şekli ise sermaye artırımına katılanların taahhüt ettikleri tutarın ¼'sine isabet eden 6.125.000 TL nakit peşin olarak ödenecek olup Bakiyesi kalan 18.375.000 TL'si ise 24 ay içerisinde ödenecektir.
Sn.Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/886154
BIST
18:051.168
En Yüksek
|Değişim
|: 1,47%
|| 16,94
|Açılış
|: 1.155
|
|Önceki Kapanış
|: 1.151
|
1.171
En Düşük
1.154
18:058,4410
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 0,0298
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5500
|
8,5255
En Düşük
8,3862
18:059,8969
En Yüksek
|Değişim
|: 0,56%
|| 0,0555
|Açılış
|: 9,9000
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|Önceki Kapanış
|: 9,9900
|
9,9546
En Düşük
9,7727
18:05517,29
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 2,35
|Açılış
|: 517,29
|
|Önceki Kapanış
|: 514,94
|
520,20
En Düşük
509,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SERVE
|17,60
|1.906.114
|% 10,00
|
|UFUK
|11,66
|99.771
|% 10,00
|
|PKENT
|715,10
|175.200
|% 10,00
|
|KLGYO
|11,45
|30.866.671
|% 9,99
|
|EGEEN
|1.223,00
|72.309.797
|% 9,99
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|DAGHL
|15,00
|4.680.510
|% -9,96
|
|UZERB
|32,90
|224.641
|% -9,96
|
|IZMDC
|21,18
|4.889.657
|% -9,95
|
|MERKO
|10,77
|300.417.291
|% -9,95
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|THYAO
|9,78
|1.380.807.740
|% 2,73
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|SISE
|6,47
|1.033.818.102
|% 1,09
|
|TSKB
|2,07
|1.082.443.127
|% -10,00
|
|KRDMD
|3,40
|1.631.853.837
|% 3,98
|
|GARAN
|6,93
|2.930.272.782
|% -0,29
|
|YKBNK
|2,32
|726.591.403
|% -0,43
|
|SKBNK
|1,70
|422.312.580
|% -0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4378
|8,4410
|% 0,35
|
|Euro
|9,8826
|9,8969
|% 0,56
|
|Sterlin
|10,9515
|11,0064
|% 0,36
|
|Frank
|9,2246
|9,2802
|% 0,61
|
|Riyal
|2,2471
|2,2584
|% 0,58
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.904
|1.904
|-2,15
|
|Altın Gr.
|517
|517
|2,14
|
|Cumhuriyet
|3.436
|3.488
|-39,00
|
|Tam
|3.421
|3.507
|-30,22
|
|Yarım
|1.654
|1.697
|-14,62
|
|Çeyrek
|829
|848
|-7,31
|
|Gümüş.Ons
|24,03
|24,07
|-0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,50
|6,51
|-0,01
|
|B. Petrol
|40,14
|40,14
|0,43
|
Seans Raporu
18:05
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17:56XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 5, 6 artarak (% 0.44 ) 1, 275
-
17:56XU100
Endeks 1, 162 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 99 üstünde . İşlem hacmi 22, 829.00 milyon TL de
-
17:55AYGAZ
Yüzde 5.21 oranında artışla 11.31 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 754, 137 adet işlem
-
17:54ORGE
Yüzde 4.08 oranında artışla 7.40 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 438, 322 adet işlem
-
17:53TDGYO
Yüzde 6.30 oranında artışla 9.78 lira fiyatla işlem gören hissede 319, 016 adet işlem