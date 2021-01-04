***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
04.01.2021 11:00
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş'nin SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır.
Buna göre,SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB(Vergi Dairesi) borçları yapılandırması, ilgili kanun çerçevesinde 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenecek olup toplam tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.
Yapılandırma Yeri
Yapılandırılan Borç (TL)
Hesaplanan Gecikme Zammı (TL)
Ödenecek Taksitli Toplam Tutar (TL)
Sosyal Güvenlik Müdürlükleri
538.149,79
80.649,60
618.799,39
Gelir İdaresi Başkanlıkları
1.786.024,60
389.633,23
2.175.657,83
Toplam
2.324.174,39
470.282,83
2.794.457,22
Kamuoyuna ve Hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896566
BIST
12:131.495
En Yüksek
|Değişim
|: 1,27%
|| 18,75
|Açılış
|: 1.482
|
|Önceki Kapanış
|: 1.477
|
1.496
En Düşük
1.479
12:137,3625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,91%
|| -0,0674
|Açılış
|: 7,3900
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4500
|
7,4426
En Düşük
7,3404
12:139,0552
En Yüksek
|Değişim
|: -0,21%
|| -0,0195
|Açılış
|: 9,0550
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1200
|
9,1380
En Düşük
9,0005
12:13458,34
En Yüksek
|Değişim
|: 1,18%
|| 5,36
|Açılış
|: 458,34
|
|Önceki Kapanış
|: 452,98
|
459,61
En Düşük
452,05
BIST En Aktif Hisseler12:11
|NIBAS
|57,20
|17.462.287
|% 10,00
|
|UFUK
|14,74
|60.242
|% 10,00
|
|MAALT
|122,20
|12.150.779
|% 9,99
|
|TGSAS
|13,98
|2.434.813
|% 9,99
|
|PSDTC
|21,68
|9.763.384
|% 9,99
|
|ADEL
|31,46
|90.313.729
|% -9,96
|
|BRMEN
|3,12
|121.702
|% -9,83
|
|CLEBI
|166,40
|54.040.967
|% -8,83
|
|GLRYH
|10,11
|5.294.663
|% -6,99
|
|VKING
|8,40
|6.524.534
|% -6,67
|
|GUBRF
|82,65
|789.504.456
|% -3,95
|
|KOZAL
|104,00
|647.752.296
|% 7,55
|
|GARAN
|10,44
|556.106.823
|% 0,68
|
|SISE
|7,39
|510.309.297
|% 1,09
|
|EKGYO
|2,22
|507.712.641
|% 3,74
|
|EKGYO
|2,22
|507.712.641
|% 3,74
|
|YKBNK
|3,16
|455.362.774
|% 2,60
|
|TSKB
|1,82
|228.875.300
|% 2,25
|
|SKBNK
|1,56
|166.553.400
|% 3,31
|
|KARSN
|3,50
|364.301.001
|% 7,69
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3601
|7,3637
|% -0,89
|
|Euro
|9,0483
|9,0555
|% -0,21
|
|Sterlin
|10,0642
|10,1147
|% -0,62
|
|Frank
|8,3454
|8,3957
|% -0,13
|
|Riyal
|1,9597
|1,9696
|% -0,75
|
|12:11
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.932
|1.932
|35,73
|
|Altın Gr.
|458
|458
|5,41
|
|Cumhuriyet
|3.040
|3.086
|37,00
|
|Tam
|3.025
|3.102
|35,65
|
|Yarım
|1.462
|1.500
|17,24
|
|Çeyrek
|733
|750
|8,62
|
|Gümüş.Ons
|27,27
|27,30
|0,95
|
|Gümüş Gr.
|6,46
|6,47
|0,17
|
|B. Petrol
|53,14
|53,14
|1,34
|