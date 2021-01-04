***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Serve Film Prodüksiyon Eğlence A.Ş'nin SGK(Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB (Vergi Dairesi) borçlarının yapılandırılması amacıyla, 7256 sayılı Kanun çerçevesinde ilgili kamu kurumlarına yapılan resmi başvurumuz sonuçlanmıştır.Buna göre,SGK( Sosyal Güvenlik Kurumu) ve GİB(Vergi Dairesi) borçları yapılandırması, ilgili kanun çerçevesinde 18 eşit taksitte ve 36 ayda ödenecek olup toplam tutarlar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir.Yapılandırma YeriYapılandırılan Borç (TL)Hesaplanan Gecikme Zammı (TL)Ödenecek Taksitli Toplam Tutar (TL)Sosyal Güvenlik Müdürlükleri538.149,7980.649,60618.799,39Gelir İdaresi Başkanlıkları1.786.024,60389.633,232.175.657,83Toplam2.324.174,39470.282,832.794.457,22Kamuoyuna ve Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896566BIST