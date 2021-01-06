***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









malarİlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin Bu defa artırılan 24.500.000 adet hissenin 10.000.000 TL'si dışarıdan ortak alınmak suretiyle Serve Flim Projeksiyon Eğlence A.Ş. firması,10.150.000 TL hissenin Şule Kaynak ve 4.350.000 TL hissenin Veysi Kaynak tarafından tamamen taahhüt edilmişti.Sermaye artırımına katılanların taahhüt ettikleri toplam 24.500.000 TL ödenmiş olup sermaye artışı işlemi tamamlanmıştır.Sonuç olarak 500.000 TL olan ödenmiş sermayesini 24.500.000 TL artışla 25.000.000 TL'sına çıkartmıştır.Sn.Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897352BIST