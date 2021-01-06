***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.01.2021 12:56
malar
İlişkili taraf olan Kuvva Gıda A.Ş'nin Bu defa artırılan 24.500.000 adet hissenin 10.000.000 TL'si dışarıdan ortak alınmak suretiyle Serve Flim Projeksiyon Eğlence A.Ş. firması,10.150.000 TL hissenin Şule Kaynak ve 4.350.000 TL hissenin Veysi Kaynak tarafından tamamen taahhüt edilmişti.
Sermaye artırımına katılanların taahhüt ettikleri toplam 24.500.000 TL ödenmiş olup sermaye artışı işlemi tamamlanmıştır.
Sonuç olarak 500.000 TL olan ödenmiş sermayesini 24.500.000 TL artışla 25.000.000 TL'sına çıkartmıştır.
Sn.Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/897352
BIST
16:151.502
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 12,45
|Açılış
|: 1.502
|
|Önceki Kapanış
|: 1.490
|
1.509
En Düşük
1.497
16:157,3365
En Yüksek
|Değişim
|: -0,68%
|| -0,0501
|Açılış
|: 7,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 7,4300
|
7,3925
En Düşük
7,3165
16:159,0625
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0231
|Açılış
|: 9,0500
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0900
|
9,1095
En Düşük
9,0365
16:15457,87
En Yüksek
|Değişim
|: -1,10%
|| -5,09
|Açılış
|: 457,87
|
|Önceki Kapanış
|: 462,96
|
464,38
En Düşük
454,14
BIST En Aktif Hisseler16:13
|BRSAN
|29,92
|127.360.480
|% 10,00
|
|JANTS
|441,30
|160.422.540
|% 10,00
|
|FENER
|33,66
|516.946.270
|% 10,00
|
|EGGUB
|159,50
|112.644.329
|% 10,00
|
|ALCAR
|414,80
|197.093.082
|% 10,00
|
|OLMIP
|9,72
|2.016.229
|% -10,00
|
|CMENT
|39,40
|4.480.558
|% -9,88
|
|INTEM
|33,38
|3.379.985
|% -9,78
|
|NIBAS
|50,00
|40.073.620
|% -9,09
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|GARAN
|10,36
|1.778.832.301
|% 2,57
|
|ASELS
|18,75
|1.232.901.180
|% 2,18
|
|GUBRF
|64,05
|1.197.076.829
|% -8,17
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|TCELL
|16,92
|1.087.501.769
|% 2,55
|
|SKBNK
|1,56
|597.586.614
|% 3,31
|
|EKGYO
|2,35
|728.379.235
|% -1,26
|
|DOHOL
|3,26
|969.898.090
|% 5,84
|
|PETKM
|5,21
|1.106.802.822
|% -1,33
|
|YKBNK
|3,11
|631.620.613
|% 1,97
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,3354
|7,3394
|% -0,64
|
|Euro
|9,0566
|9,0629
|% -0,25
|
|Sterlin
|9,9648
|10,0148
|% -0,73
|
|Frank
|8,3326
|8,3828
|% -0,51
|
|Riyal
|1,9501
|1,9599
|% -0,70
|
|16:13
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.937
|1.937
|-12,34
|
|Altın Gr.
|456
|456
|-7,25
|
|Cumhuriyet
|3.039
|3.085
|-42,00
|
|Tam
|3.011
|3.089
|-54,94
|
|Yarım
|1.455
|1.494
|-26,58
|
|Çeyrek
|730
|747
|-13,28
|
|Gümüş.Ons
|27,39
|27,42
|-0,20
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|-0,11
|
|B. Petrol
|53,53
|53,53
|-0,07
|