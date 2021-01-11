***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
11.01.2021 10:24
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu 11.01.2021 tarihinde şirket merkezinde toplanarak aşağıdaki kararları almıştır.
1. Şirketimize ilişkin stratejik planlar ve gıda sektöründeki hedeflerimiz doğrultusunda yaratılacak sinerji de düşünülerek, Şirketimizin İştirakimiz olan Kuvva Gıda A.Ş ile, 6362 Nolu Sermaye Piyasası Kanunu, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri:II, N 23.1 sayılı Önemli Nitelikteki İşlemlere İlişkin Ortak Esaslar ve Ayrılma Hakkı Tebliği, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Seri: II, N 23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliğ'i, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu ve ilgili diğer mevzuat hükümleri çerçevesinde birleşme işlemlerinin başlatılmasına,
2. Şirket ünvanı olan Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi'nin Yeni ünvanı KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi konusunda ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına,
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Sn. Hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/899453
BIST
11:401.548
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 7,85
|Açılış
|: 1.540
|
|Önceki Kapanış
|: 1.541
|
1.550
En Düşük
1.537
11:407,4531
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 0,0799
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3500
|
7,5000
En Düşük
7,3310
11:409,0870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,0614
|Açılış
|: 9,0700
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0000
|
9,1437
En Düşük
8,9378
11:40443,72
En Yüksek
|Değişim
|: 1,28%
|| 5,60
|Açılış
|: 443,72
|
|Önceki Kapanış
|: 438,12
|
445,65
En Düşük
430,95
BIST En Aktif Hisseler11:38
|YAPRK
|88,55
|16.430.535
|% 10,00
|
|KONYA
|1.324,40
|41.865.612
|% 10,00
|
|CASA
|121,00
|277.090
|% 10,00
|
|EMNIS
|38,50
|360.707
|% 10,00
|
|SUMAS
|76,45
|445.551
|% 10,00
|
|BALAT
|7,29
|492.388
|% -10,00
|
|ATSYH
|7,65
|141.410
|% -10,00
|
|SNKRN
|25,48
|105.385
|% -9,96
|
|DIRIT
|3,95
|1.107.710
|% -9,82
|
|SANFM
|15,02
|94.220
|% -7,91
|
|EKGYO
|2,56
|801.780.217
|% 0,79
|
|TCELL
|17,16
|525.014.382
|% 1,84
|
|KOZAL
|117,80
|496.922.488
|% -1,01
|
|PETKM
|5,32
|470.872.301
|% 1,14
|
|SKBNK
|1,64
|437.898.510
|% 1,86
|
|EKGYO
|2,56
|801.780.217
|% 0,79
|
|SKBNK
|1,64
|437.898.510
|% 1,86
|
|OZGYO
|2,78
|309.959.303
|% 9,45
|
|PETKM
|5,32
|470.872.301
|% 1,14
|
|ODAS
|3,97
|266.756.480
|% 0,00
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4513
|7,4573
|% 1,14
|
|Euro
|9,0790
|9,0901
|% 0,71
|
|Sterlin
|10,0154
|10,0656
|% 0,45
|
|Frank
|8,3544
|8,4047
|% 0,71
|
|Riyal
|1,9785
|1,9884
|% 0,98
|
|11:38
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.853
|1.853
|5,09
|
|Altın Gr.
|444
|444
|5,54
|
|Cumhuriyet
|2.968
|3.013
|-26,00
|
|Tam
|2.948
|3.024
|-33,19
|
|Yarım
|1.425
|1.463
|-16,06
|
|Çeyrek
|715
|731
|-8,03
|
|Gümüş.Ons
|25,14
|25,17
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|6,02
|6,03
|0,02
|
|B. Petrol
|55,47
|55,47
|-0,52
|
Seans Raporu
11:38
daha fazla
-
11:49XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 3, 81 artarak (% 0.28 ) 1, 387
-
11:49
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TMSN, EMNIS, TLMAN, YAPRK, BASCM, YESIL, CASA, CMENT, EGGUB, CMBTN
-
11:49
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SNKRN, DIRIT, BALAT, ATSYH
-
11:49
EGSER, EGEEN, KUTPO değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
11:49
UMPAS, DIRIT, ISKUR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında