***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi11.01.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar1. Şirketimiz'in 11.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, iştiraki olan Kuvva Gıda Anonim Şirketi bilançosunun aktifi ve pasifi ile birlikte kayıtlı değerler üzerinden Serve Film tarafından bir bütün halinde devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir ("Birleşme İşlemleri").2. Tebliğ ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Birleşme İşlemleri'nin sonuçlandırılabilmesi amacıyla uzman bir kuruluş tarafından rapor ("Uzman Kuruluş Raporu") hazırlanması gerekmektedir.3. Şirketimiz Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması hususunda, 21/04/2021 tarihi itibarıyla, Marbaş Menkul Değerler Anonim Şirketi Uzman Kuruluş Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır.Hissedarlarımıza duyurulurhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930005BIST