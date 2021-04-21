Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

21.04.2021 14:53



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

1. Şirketimiz'in 11.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği  ("Tebliğ") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, iştiraki olan Kuvva Gıda Anonim Şirketi bilançosunun aktifi ve pasifi ile birlikte kayıtlı değerler üzerinden Serve Film tarafından  bir bütün halinde devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir ("Birleşme  İşlemleri").
 2. Tebliğ ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Birleşme İşlemleri'nin  sonuçlandırılabilmesi amacıyla uzman bir kuruluş tarafından rapor ("Uzman Kuruluş  Raporu") hazırlanması gerekmektedir.
 3. Şirketimiz Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması hususunda, 21/04/2021 tarihi  itibarıyla, Marbaş Menkul Değerler Anonim Şirketi Uzman Kuruluş Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır. 
Hissedarlarımıza duyurulur





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930005


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:171.346
Değişim :  -1,42% |  -19,35
Açılış :  1.364  
Önceki Kapanış :  1.365  
En Yüksek
1.366 En Düşük
1.337
BIST En Aktif Hisseler15:17
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
ATSYH 3,96 109.475 % 10,00  
UTPYA 23,10 2.089.972 % 10,00  
SEKUR 20,70 2.646.332 % 9,99  
JANTS 779,60 62.993.519 % 9,88  
FORMT 1,14 10.105.215 % 9,62  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Dolar 8,1730 8,1754 % 0,84  
Euro 9,8302 9,8373 % 0,70  
Sterlin 11,3455 11,4024 % 0,67  
Frank 8,8659 8,9193 % 0,50  
Riyal 2,1732 2,1841 % 0,81  
daha fazla
15:17 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.782 3,06  
Altın Gr. 468 468 4,50  
Cumhuriyet 3.098 3.145 37,00  
Tam 3.085 3.165 43,65  
Yarım 1.491 1.531 21,11  
Çeyrek 748 766 10,56  
Gümüş.Ons 26,01 26,05 0,19  
Gümüş Gr. 6,84 6,85 0,11  
B. Petrol 65,54 65,54 -1,03  
Seans Raporu 15:17
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru