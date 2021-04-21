***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
21.04.2021 14:53
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
11.01.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
1. Şirketimiz'in 11.01.2021 tarihli Yönetim Kurulu Kararı kapsamında Türk Ticaret Kanunu ("TTK"), Sermaye Piyasası Kanunu ("SPK"), II-23.2 sayılı Birleşme ve Bölünme Tebliği ("Tebliğ") ve 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu uyarınca, iştiraki olan Kuvva Gıda Anonim Şirketi bilançosunun aktifi ve pasifi ile birlikte kayıtlı değerler üzerinden Serve Film tarafından bir bütün halinde devralınmak suretiyle birleşmesine karar verilmiştir ("Birleşme İşlemleri").
2. Tebliğ ve ilgili diğer sermaye piyasası mevzuatı gereğince, Birleşme İşlemleri'nin sonuçlandırılabilmesi amacıyla uzman bir kuruluş tarafından rapor ("Uzman Kuruluş Raporu") hazırlanması gerekmektedir.
3. Şirketimiz Uzman Kuruluş Raporu'nun hazırlanması hususunda, 21/04/2021 tarihi itibarıyla, Marbaş Menkul Değerler Anonim Şirketi Uzman Kuruluş Hizmet Sözleşmesi imzalamıştır.
Hissedarlarımıza duyurulur
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930005
BIST
15:171.346
En Yüksek
|Değişim
|: -1,42%
|| -19,35
|Açılış
|: 1.364
|
|Önceki Kapanış
|: 1.365
|
1.366
En Düşük
1.337
15:178,1754
En Yüksek
|Değişim
|: 0,84%
|| 0,0682
|Açılış
|: 8,1650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,1150
|
8,2076
En Düşük
8,0986
15:179,8373
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 0,0684
|Açılış
|: 9,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,7550
|
9,8722
En Düşük
9,7531
15:17468,85
En Yüksek
|Değişim
|: 1,08%
|| 5,03
|Açılış
|: 468,85
|
|Önceki Kapanış
|: 463,82
|
469,62
En Düşük
463,07
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ATSYH
|3,96
|109.475
|% 10,00
|
|UTPYA
|23,10
|2.089.972
|% 10,00
|
|SEKUR
|20,70
|2.646.332
|% 9,99
|
|JANTS
|779,60
|62.993.519
|% 9,88
|
|FORMT
|1,14
|10.105.215
|% 9,62
|
|BJKAS
|9,00
|10.456.929
|% -10,00
|
|UFUK
|15,30
|80.701
|% -10,00
|
|SNPAM
|17,23
|324.997
|% -9,98
|
|NUGYO
|12,66
|4.131.819
|% -9,96
|
|ODAS
|2,45
|222.968.802
|% -9,93
|
|PETKM
|6,43
|759.330.779
|% -2,13
|
|EREGL
|18,25
|731.599.352
|% 0,11
|
|GARAN
|6,98
|694.582.141
|% -1,55
|
|KRDMD
|7,10
|433.398.198
|% -1,39
|
|THYAO
|10,97
|333.674.628
|% -1,70
|
|YKBNK
|2,07
|304.454.762
|% -2,36
|
|PETKM
|6,43
|759.330.779
|% -2,13
|
|GARAN
|6,98
|694.582.141
|% -1,55
|
|ODAS
|2,45
|222.968.802
|% -9,93
|
|EKGYO
|1,83
|147.549.804
|% -0,54
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,1730
|8,1754
|% 0,84
|
|Euro
|9,8302
|9,8373
|% 0,70
|
|Sterlin
|11,3455
|11,4024
|% 0,67
|
|Frank
|8,8659
|8,9193
|% 0,50
|
|Riyal
|2,1732
|2,1841
|% 0,81
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.782
|3,06
|
|Altın Gr.
|468
|468
|4,50
|
|Cumhuriyet
|3.098
|3.145
|37,00
|
|Tam
|3.085
|3.165
|43,65
|
|Yarım
|1.491
|1.531
|21,11
|
|Çeyrek
|748
|766
|10,56
|
|Gümüş.Ons
|26,01
|26,05
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|6,84
|6,85
|0,11
|
|B. Petrol
|65,54
|65,54
|-1,03
|
Seans Raporu
15:17
daha fazla
-
15:29PEKGY
Yüzde -7.53 oranında düşüşle 1.35 lira fiyatla işlem gören hissede 79, 267, 375 adet işlem
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15:28KRVGD
Yüzde -4.70 oranında düşüşle 15.63 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 679, 184 adet işlem
-
15:27DESPC
Yüzde -4.90 oranında düşüşle 9.71 lira fiyatla işlem gören hissede 329, 257 adet işlem
-
15:25XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -13, 85 kaybederek (% -1.17 ) 1, 168
-
15:25
Tavandan işlem gören hisse senedleri : BRKO, KERVN, ATSYH, UTPYA, SEKUR, UMPAS, ATLAS, FORMT