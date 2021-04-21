***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz yönetim kurulu kararıyla Yönetim Kurulu Başkanlığına Veysi Kaynak'ın ve Yönetim Kurulu Başkan Yardımcılığına Yusuf Kenan Kaynak'ınseçilmesine karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/930008BIST