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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

02.07.2021 17:27



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz Yönetim Kurulu 02.07.2021 tarihinde Sirket merkezinde toplanarak asagidaki  kararlari almistir.
 
1-Şirketimiz İştiraki olan Kuvva Gıda AŞ nin superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akiskan teknolojileri konusunda 2000 Litre kapasiteli tesis yatirmi yapılmasına,
2-İş bu  yatırımlar neticesinde esas olarak endustriyel kenevir tohumu total ektract üretimi yapılmasına, 
3-Total kenevir ekstraktı  üretiminin yanisira 
·  GÜL  İŞLEME  VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ,
·  BİBERİYE İŞLEME  VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ,
·  KİŞNİŞ  İŞLEME  VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ,
·  KEKİK İŞLEME  VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ yapilmasina  
                
 karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945884


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