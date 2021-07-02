***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu 02.07.2021 tarihinde Sirket merkezinde toplanarak asagidaki kararlari almistir.1-Şirketimiz İştiraki olan Kuvva Gıda AŞ nin superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akiskan teknolojileri konusunda 2000 Litre kapasiteli tesis yatirmi yapılmasına,2-İş bu yatırımlar neticesinde esas olarak endustriyel kenevir tohumu total ektract üretimi yapılmasına,3-Total kenevir ekstraktı üretiminin yanisira· GÜL İŞLEME VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ,· BİBERİYE İŞLEME VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ,· KİŞNİŞ İŞLEME VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ,· KEKİK İŞLEME VE TOTAL EKTRACT ÜRETİMİ yapilmasinakarar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945884BIST