***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş.ile Arşen Arıtma Sistemleri Kimya Makina Metal San Tic Ltd Şti arasinda yapacagimiz Süper kritik Akışkan Ekstraksiyon' yatırımı için gerekli makina ve techisat ile ilgili olarak 6.450.000 USD tutarinda 03.08.2021 tarihinde tedarik anlaşması imzalamıştır.Hissedarlarımıza duyurulur.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954403BIST