***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2021 14:35
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz İştiraki olan Kuvva Gıda A.Ş.ile Arşen Arıtma Sistemleri Kimya Makina Metal San Tic Ltd Şti arasinda yapacagimiz Süper kritik Akışkan Ekstraksiyon' yatırımı için gerekli makina ve techisat ile ilgili olarak 6.450.000 USD tutarinda 03.08.2021 tarihinde tedarik anlaşması imzalamıştır.
Hissedarlarımıza duyurulur.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/954403
BIST
18:051.414
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 4,99
|Açılış
|: 1.412
|
|Önceki Kapanış
|: 1.409
|
1.422
En Düşük
1.412
18:058,4870
En Yüksek
|Değişim
|: 0,98%
|| 0,0821
|Açılış
|: 8,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4350
|
8,4930
En Düşük
8,3721
18:0510,0544
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0748
|Açılış
|: 10,0050
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9950
|
10,0676
En Düşük
9,9509
18:05492,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,78%
|| 3,83
|Açılış
|: 492,88
|
|Önceki Kapanış
|: 489,05
|
496,71
En Düşük
488,26
BIST En Aktif Hisseler18:05
|ISGSY
|10,67
|37.041.022
|% 10,00
|
|EMKEL
|2,97
|60.323.502
|% 10,00
|
|OZRDN
|9,03
|4.413.389
|% 9,99
|
|SAYAS
|26,20
|26.330.900
|% 9,99
|
|PENTA
|40,34
|44.805.038
|% 9,98
|
|METUR
|4,98
|192.957.250
|% -9,95
|
|SNKRN
|23,20
|877.807
|% -6,07
|
|TKURU
|215,00
|3.536.699
|% -5,91
|
|KGYO
|8,32
|36.798.067
|% -5,45
|
|SANFM
|21,50
|4.124.105
|% -4,95
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|THYAO
|12,63
|790.814.562
|% 0,00
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|KRDMD
|7,85
|577.469.939
|% 0,77
|
|KOZAL
|106,00
|518.963.550
|% 1,24
|
|GARAN
|9,10
|2.364.813.607
|% 2,71
|
|YKBNK
|2,45
|420.780.135
|% -0,41
|
|CEMAS
|1,37
|187.716.801
|% 3,01
|
|AKBNK
|5,42
|635.135.592
|% 1,31
|
|ODAS
|1,35
|127.329.488
|% 1,50
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4835
|8,4894
|% 1,01
|
|Euro
|10,0491
|10,0550
|% 0,76
|
|Sterlin
|11,7467
|11,8057
|% 0,78
|
|Frank
|9,3023
|9,3583
|% 0,51
|
|Riyal
|2,2531
|2,2644
|% 0,87
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.807
|1.808
|-3,22
|
|Altın Gr.
|493
|493
|4,40
|
|Cumhuriyet
|3.271
|3.321
|13,00
|
|Tam
|3.252
|3.334
|8,79
|
|Yarım
|1.572
|1.613
|4,25
|
|Çeyrek
|788
|806
|2,12
|
|Gümüş.Ons
|25,32
|25,37
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,91
|6,92
|0,02
|
|B. Petrol
|71,34
|71,34
|-1,07
|