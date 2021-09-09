***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.09.2021 10:00
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
07.09.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
07.09.2021 tarih ve 15.39.41 saatinde Şirketimizin birleşme işleminin ileri tarihli finansal tablolar ile yapılabilmesi amacıyla, mevcut başvurumuzun işlemden kaldırılması için SPK'ya başvurulmasına karar verildiği KAP'ta açıklanmıştı. Bu karar kapsamında 07.09.2021 tarihinde şirketimizin SPK'ya yaptığı başvuru sonucunda, SPK'nın 08.09.2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-10518 sayılı yazısı ile birleşme başvurumuzun işlemden kaldırıldığı tarafımıza bildirilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962948
BIST
14:291.442
En Yüksek
|Değişim
|: 0,58%
|| 8,31
|Açılış
|: 1.431
|
|Önceki Kapanış
|: 1.434
|
1.444
En Düşük
1.428
14:298,4630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0008
|Açılış
|: 8,4550
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4500
|
8,5191
En Düşük
8,4527
14:2910,0304
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0137
|Açılış
|: 9,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 9,9700
|
10,0970
En Düşük
10,0057
14:29489,88
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 3,13
|Açılış
|: 489,88
|
|Önceki Kapanış
|: 486,74
|
490,12
En Düşük
485,99
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ORCAY
|14,33
|158.266.681
|% 9,98
|
|YEOTK
|32,20
|72.718.065
|% 9,97
|
|KTSKR
|87,35
|42.491.497
|% 9,94
|
|OYLUM
|5,54
|31.097.694
|% 9,92
|
|PENTA
|100,50
|8.883.570
|% 9,36
|
|DIRIT
|5,17
|2.170.668
|% -9,77
|
|BRMEN
|2,34
|130.782
|% -7,14
|
|CASA
|131,50
|420.324
|% -5,67
|
|BURCE
|22,50
|23.759.167
|% -4,42
|
|BASCM
|9,61
|53.124
|% -3,80
|
|GARAN
|9,47
|1.020.996.644
|% 0,64
|
|YKBNK
|2,52
|503.355.763
|% -0,40
|
|THYAO
|12,47
|332.644.330
|% 0,40
|
|KRDMD
|7,30
|328.799.722
|% 0,55
|
|HALKB
|4,78
|299.189.776
|% 2,36
|
|YKBNK
|2,52
|503.355.763
|% -0,40
|
|GARAN
|9,47
|1.020.996.644
|% 0,64
|
|HALKB
|4,78
|299.189.776
|% 2,36
|
|IHLAS
|0,60
|30.345.998
|% -1,64
|
|ODAS
|1,48
|69.187.918
|% 2,07
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4607
|8,4630
|% 0,01
|
|Euro
|10,0233
|10,0304
|% 0,14
|
|Sterlin
|11,6577
|11,7162
|% 0,36
|
|Frank
|9,1669
|9,2221
|% 0,33
|
|Riyal
|2,2505
|2,2618
|% 0,08
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.800
|1.800
|10,87
|
|Altın Gr.
|489
|489
|2,48
|
|Cumhuriyet
|3.236
|3.285
|16,00
|
|Tam
|3.224
|3.305
|18,26
|
|Yarım
|1.558
|1.599
|8,83
|
|Çeyrek
|782
|799
|4,41
|
|Gümüş.Ons
|24,20
|24,22
|0,28
|
|Gümüş Gr.
|6,58
|6,59
|0,07
|
|B. Petrol
|73,11
|73,11
|0,51
|
Seans Raporu
14:29
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