***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi07.09.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalar07.09.2021 tarih ve 15.39.41 saatinde Şirketimizin birleşme işleminin ileri tarihli finansal tablolar ile yapılabilmesi amacıyla, mevcut başvurumuzun işlemden kaldırılması için SPK'ya başvurulmasına karar verildiği KAP'ta açıklanmıştı. Bu karar kapsamında 07.09.2021 tarihinde şirketimizin SPK'ya yaptığı başvuru sonucunda, SPK'nın 08.09.2021 tarih ve E-29833736-106.01.01-10518 sayılı yazısı ile birleşme başvurumuzun işlemden kaldırıldığı tarafımıza bildirilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/962948BIST