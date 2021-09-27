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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2021 12:00



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım A.Ş.'den vadesi geçmiş  alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 5.263.627,56 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketimizce İstanbul Anadolu 2.İcra Dairesinin 2021/16971 Esas sayılı dosyası ile  Şirketimizin  Ömer Lütfü Lekesiz'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 1.567.977,50 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketimizce İstanbul Anadolu 4.İcra Dairesinin 2021/16936 Esas sayılı dosyası ile  İcra takibi başlatılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965307


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