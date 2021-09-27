***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım A.Ş.'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 5.263.627,56 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketimizce İstanbul Anadolu 2.İcra Dairesinin 2021/16971 Esas sayılı dosyası ile Şirketimizin Ömer Lütfü Lekesiz'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 1.567.977,50 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketimizce İstanbul Anadolu 4.İcra Dairesinin 2021/16936 Esas sayılı dosyası ile İcra takibi başlatılmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965307BIST