***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
27.09.2021 12:00
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Pana Yapım Sinema Prodüksiyon Turizm Yatırım A.Ş.'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 5.263.627,56 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketimizce İstanbul Anadolu 2.İcra Dairesinin 2021/16971 Esas sayılı dosyası ile Şirketimizin Ömer Lütfü Lekesiz'den vadesi geçmiş alacağının tahsili için ana para + faiz toplamı 1.567.977,50 TL 22.09.2021 tarihinde Şirketimizce İstanbul Anadolu 4.İcra Dairesinin 2021/16936 Esas sayılı dosyası ile İcra takibi başlatılmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965307
BIST
16:201.383
En Yüksek
|Değişim
|: -0,12%
|| -1,66
|Açılış
|: 1.393
|
|Önceki Kapanış
|: 1.385
|
1.398
En Düşük
1.381
16:208,8398
En Yüksek
|Değişim
|: -0,30%
|| -0,0262
|Açılış
|: 8,8280
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8440
|
8,8933
En Düşük
8,8217
16:2010,3498
En Yüksek
|Değişim
|: -0,80%
|| -0,0837
|Açılış
|: 10,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3600
|
10,4434
En Düşük
10,3156
16:20498,56
En Yüksek
|Değişim
|: -0,10%
|| -0,49
|Açılış
|: 498,56
|
|Önceki Kapanış
|: 499,05
|
503,18
En Düşük
495,28
BIST En Aktif Hisseler16:20
|PKENT
|2.601,20
|24.885.473
|% 10,00
|
|GARFA
|14,97
|10.399.680
|% 9,99
|
|AKFGY
|4,52
|7.711.466
|% 9,98
|
|ORCAY
|17,32
|18.929.580
|% 9,97
|
|OYLUM
|12,79
|17.805.526
|% 9,97
|
|DIRIT
|4,72
|156.035
|% -7,27
|
|BALAT
|9,46
|406.402
|% -7,25
|
|KTSKR
|50,00
|19.427.950
|% -6,98
|
|EDATA
|10,03
|29.957.550
|% -5,82
|
|KIMMR
|3,80
|166.712.483
|% -5,47
|
|GARAN
|8,81
|1.019.417.249
|% -0,11
|
|THYAO
|13,58
|916.815.892
|% -0,29
|
|BIOEN
|38,00
|488.160.056
|% 0,96
|
|YKBNK
|2,31
|426.533.798
|% -0,43
|
|TUPRS
|110,90
|387.560.004
|% 0,09
|
|YKBNK
|2,31
|426.533.798
|% -0,43
|
|GARAN
|8,81
|1.019.417.249
|% -0,11
|
|EKGYO
|1,77
|169.080.931
|% -1,12
|
|THYAO
|13,58
|916.815.892
|% -0,29
|
|KRDMD
|6,28
|380.894.870
|% 0,48
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8386
|8,8398
|% -0,30
|
|Euro
|10,3444
|10,3498
|% -0,80
|
|Sterlin
|12,0897
|12,1503
|% 0,02
|
|Frank
|9,5005
|9,5577
|% -0,55
|
|Riyal
|2,3513
|2,3631
|% -0,22
|
|16:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.753
|1.753
|2,69
|
|Altın Gr.
|499
|499
|-0,33
|
|Cumhuriyet
|3.303
|3.353
|2,00
|
|Tam
|3.285
|3.368
|-0,53
|
|Yarım
|1.588
|1.629
|-0,26
|
|Çeyrek
|796
|815
|-0,13
|
|Gümüş.Ons
|22,62
|22,65
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,44
|6,45
|0,05
|
|B. Petrol
|78,61
|78,61
|1,38
|
Seans Raporu
16:20
daha fazla
-
16:34TKURU
Yüzde -5.00 oranında düşüşle 199.60 lira fiyatla işlem gören hissede 23, 160 adet işlem
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler BIMAS, HALKB, GUBRF
-
16:33
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler PGSUS, PETKM, ARCLK
-
16:33XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -3, 24 kaybederek (% -0.27 ) 1, 211
-
16:33
Tavandan işlem gören hisse senedleri : YEOTK, GEDIK, ORCAY, AKFGY, INVEO, PKENT, GARFA, KERVN, RALYH, OYLUM