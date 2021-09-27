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***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

27.09.2021 12:06



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Serve Film Prodüksiyon Eğlence Anonim Şirketi olan unvanımızın ilgili kurumlardan izin alındıktan sonra KUVVA GIDA TİCARET VE SANAYİ YATIRIMLARI ANONİM ŞİRKETİ olarak değiştirilmesi ve yapılacak olan ilk genel kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına karar verildiği 12.01.2021 tarihinde KAP'ta açıklanmıştı. Bu kapsamda Sermaye Piyasası Kuruluna yapılan başvuru, Sermaye Piyasası Kurulunun 19.02.2021 tarihli yazısı ile olumlu karşılanmış, ancak T.C. Ticaret Bankalığına yapılan başvuru üzerine Bakanlık Ticaret Unvanları Hakkında Tebliğin "iltibas" başlıklı 5 inci maddesinin ikinci fıkrasında, "Daha önceden tescil edilmiş bir ticaret unvanının, Türk Ticaret Kanununun 46 ıncı maddesi kapsamındaki ek ve işletme konusunu gösteren ilk ibaresi aynı olan diğer bir ticaret unvanına ayırt edici bir ek yapılmadan tescil edilemez." hükmüne göre, Merkezi Sicil Kayıt Sistemi (MERSİS) kayıtları üzerinde yapılan incelemede, İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğüne kayıtlı Kuvva Gıda Anonim Şirketi unvanlı bir şirket kaydı bulunduğunu, yeni unvanın Tebliğin 5 inci maddesine aykırılık teşkil edeceğinden unvan değişikliğini uygun görmediğini 03.03.2021 tarihli yazısı ile  tarafımıza bildirmiştir. Şirketimizin Kuvva Gıda ile A.Ş. ile birleşme işlemleri tamamlandıktan sonra unvan değişikliği ile ilgili süreç tekrar başlatılacaktır. Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965308


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Çeyrek 794 813 -1,71  
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Gümüş Gr. 6,37 6,38 -0,04  
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