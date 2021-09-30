***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin T. İş Bankası Altunizade Ticari Şubesine vadesi geçmiş olan 4.000.000.-TL'lik kredi borcunun tamamı bugün itibariyle ödenerek kredi borcu kapatılmıştır.Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarızhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965891BIST