***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.09.2021 16:15
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin T. İş Bankası Altunizade Ticari Şubesine vadesi geçmiş olan 4.000.000.-TL'lik kredi borcunun tamamı bugün itibariyle ödenerek kredi borcu kapatılmıştır.
Kamuoyu ve hissedarlarımızın bilgisine sunarız
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/965891
BIST
17:071.405
En Yüksek
|Değişim
|: 0,92%
|| 12,79
|Açılış
|: 1.394
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.406
En Düşük
1.386
17:078,8782
En Yüksek
|Değişim
|: -0,44%
|| -0,0388
|Açılış
|: 8,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9431
En Düşük
8,8616
17:0710,2964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,57%
|| -0,0593
|Açılış
|: 10,2700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,3000
|
10,3985
En Düşük
10,2780
17:07498,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,67%
|| 3,31
|Açılış
|: 498,13
|
|Önceki Kapanış
|: 494,81
|
498,57
En Düşük
492,35
BIST En Aktif Hisseler17:07
|VBTYZ
|20,74
|53.634.043
|% 9,97
|
|ATAGY
|4,32
|27.013.909
|% 9,92
|
|EDATA
|11,09
|72.123.742
|% 9,91
|
|ISBIR
|61,70
|3.032.172
|% 9,40
|
|KERVN
|0,64
|850.112
|% 8,47
|
|RALYH
|5,87
|492.012
|% -9,97
|
|BIOEN
|33,12
|213.348.350
|% -9,95
|
|OYLUM
|9,34
|1.220.280
|% -9,93
|
|AKFGY
|4,50
|6.307.725
|% -7,98
|
|GARFA
|12,04
|4.423.622
|% -7,17
|
|GARAN
|9,18
|1.635.280.700
|% 1,32
|
|THYAO
|13,99
|891.585.584
|% 1,52
|
|TUPRS
|114,80
|803.672.484
|% 1,86
|
|SISE
|8,24
|752.901.140
|% 0,86
|
|AKBNK
|5,33
|652.437.390
|% 1,72
|
|YKBNK
|2,39
|549.125.819
|% 0,84
|
|GARAN
|9,18
|1.635.280.700
|% 1,32
|
|AKBNK
|5,33
|652.437.390
|% 1,72
|
|SISE
|8,24
|752.901.140
|% 0,86
|
|KRDMD
|6,45
|583.869.013
|% 2,22
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8756
|8,8782
|% -0,44
|
|Euro
|10,2878
|10,2964
|% -0,57
|
|Sterlin
|11,9389
|11,9988
|% 0,07
|
|Frank
|9,4597
|9,5167
|% -0,40
|
|Riyal
|2,3612
|2,3731
|% -0,33
|
|17:07
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.748
|1.748
|21,37
|
|Altın Gr.
|498
|498
|3,00
|
|Cumhuriyet
|3.289
|3.339
|15,00
|
|Tam
|3.278
|3.361
|23,04
|
|Yarım
|1.584
|1.626
|11,15
|
|Çeyrek
|795
|813
|5,58
|
|Gümüş.Ons
|21,93
|21,98
|0,42
|
|Gümüş Gr.
|6,24
|6,25
|0,07
|
|B. Petrol
|77,03
|77,03
|-1,06
|
Seans Raporu
17:07
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