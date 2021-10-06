***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 09.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararınca süresi geçmiş alacaklarının tahsiline yönelik işlemleri yapmaya Sn. Yusuf Kenan Kaynak yetkilendirilmiş ve başlatılan takipler/işlemler ile tahsilin gerçekleştiği tarihler ve tahsil edilen tutarların KAP'ta özel durum açıklaması olarak yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Cemalettin Doğan'dan 30.09.2021 tarihi itibariyle 200.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Artı Yatırım Holding'e, 01.10.2021 tarihinde ihtar yazısı gönderilmiş, 04.10.2021 tarihinde Şirketimize verilen cevabi yazıda finansal durumlarının bozulmuş olması sebebiyle Borsa Kotundan çıkarıldıkları ve dolayısıyla finansal durumlarına toparlayana kadar ödeme yapamayacaklarının bilgisi verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967321BIST