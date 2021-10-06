***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 12:41
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 09.10.2020 tarihli yönetim kurulu kararınca süresi geçmiş alacaklarının tahsiline yönelik işlemleri yapmaya Sn. Yusuf Kenan Kaynak yetkilendirilmiş ve başlatılan takipler/işlemler ile tahsilin gerçekleştiği tarihler ve tahsil edilen tutarların KAP'ta özel durum açıklaması olarak yapılmasına karar verilmişti. Bu kapsamda Cemalettin Doğan'dan 30.09.2021 tarihi itibariyle 200.000.-TL tahsilat gerçekleştirilmiştir. Artı Yatırım Holding'e, 01.10.2021 tarihinde ihtar yazısı gönderilmiş, 04.10.2021 tarihinde Şirketimize verilen cevabi yazıda finansal durumlarının bozulmuş olması sebebiyle Borsa Kotundan çıkarıldıkları ve dolayısıyla finansal durumlarına toparlayana kadar ödeme yapamayacaklarının bilgisi verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967321
BIST
15:291.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,81
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:298,8946
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0260
|Açılış
|: 8,8900
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:2910,2746
En Yüksek
|Değişim
|: -0,18%
|| -0,0181
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:29502,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 1,29
|Açılış
|: 502,94
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:27
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|DOBUR
|26,40
|3.546.138
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.802.786
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.512.928
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.656.576
|% -9,87
|
|HURGZ
|2,03
|30.682.687
|% -9,78
|
|PETKM
|6,16
|1.244.787.258
|% -7,51
|
|RALYH
|4,19
|2.679.567
|% -7,10
|
|PETKM
|6,16
|1.244.787.258
|% -7,51
|
|EREGL
|16,42
|1.119.024.159
|% 1,67
|
|GARAN
|9,29
|928.823.183
|% 0,11
|
|TUPRS
|120,70
|773.867.824
|% -0,17
|
|KRDMD
|6,35
|561.205.906
|% 0,00
|
|PETKM
|6,16
|1.244.787.258
|% -7,51
|
|TSKB
|1,19
|152.463.452
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,37
|290.400.117
|% 0,00
|
|GARAN
|9,29
|928.823.183
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,35
|561.205.906
|% 0,00
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8915
|8,8951
|% 0,30
|
|Euro
|10,2687
|10,2775
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0515
|12,1120
|% 0,07
|
|Frank
|9,5441
|9,6016
|% 0,33
|
|Riyal
|2,3663
|2,3782
|% 0,42
|
|15:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-1,46
|
|Altın Gr.
|504
|504
|1,99
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|30,00
|
|Tam
|3.319
|3.402
|29,74
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|14,39
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,19
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,41
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,89
|81,89
|0,63
|
Seans Raporu
15:27
daha fazla
-
15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TCELL, GARAN
-
15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 28 kaybederek (% -0.84 ) 1, 209
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, NUGYO, KTSKR
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SEYKM, HURGZ
-
15:40
KTSKR, PRKAB, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında