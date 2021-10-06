***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Evet (Yes)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi04.05.2020-07.05.2020-02.07.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 04.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirketimiz ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında imzalanmıştır. Şirketimizin 07.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Kartal Organic Gmbh arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirketimiz ile Kartal Organic Gmbh arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Kartal Organic Gmbh arasında imzalanmıştır. Şirketimizin 02.07.2021 tarihli açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş.'nin yapacağı yatırımlarla ilgili aldığı Yönetim Kurulu Kararı sehven Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı olarak açıklanmıştır. Söz konusu karar Kuvva Gıda A.Ş.'ye ait olup, Superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akışkan Teknolojileri konusundaki yatırım Kuvva Gıda A.Ş. tarafından yapılacaktır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967324BIST