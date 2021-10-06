***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
06.10.2021 12:49
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020-07.05.2020-02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 04.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirketimiz ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında imzalanmıştır. Şirketimizin 07.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Kartal Organic Gmbh arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirketimiz ile Kartal Organic Gmbh arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Kartal Organic Gmbh arasında imzalanmıştır. Şirketimizin 02.07.2021 tarihli açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş.'nin yapacağı yatırımlarla ilgili aldığı Yönetim Kurulu Kararı sehven Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı olarak açıklanmıştır. Söz konusu karar Kuvva Gıda A.Ş.'ye ait olup, Superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akışkan Teknolojileri konusundaki yatırım Kuvva Gıda A.Ş. tarafından yapılacaktır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967324
BIST
15:351.381
En Yüksek
|Değişim
|: -0,78%
|| -10,81
|Açılış
|: 1.391
|
|Önceki Kapanış
|: 1.392
|
1.392
En Düşük
1.372
15:358,8959
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0273
|Açılış
|: 8,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,8550
|
8,9367
En Düşük
8,8525
15:3510,2770
En Yüksek
|Değişim
|: -0,15%
|| -0,0157
|Açılış
|: 10,2650
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3580
En Düşük
10,2538
15:35503,42
En Yüksek
|Değişim
|: 0,35%
|| 1,77
|Açılış
|: 503,42
|
|Önceki Kapanış
|: 501,65
|
503,79
En Düşük
499,85
BIST En Aktif Hisseler15:35
|DOBUR
|26,40
|3.641.178
|% 10,00
|
|NUGYO
|12,43
|17.632.550
|% 10,00
|
|KERVN
|0,88
|3.823.852
|% 10,00
|
|MERIT
|15,84
|528.850
|% 10,00
|
|KTSKR
|39,94
|263.881.269
|% 9,97
|
|SEYKM
|18,00
|17.528.696
|% -10,00
|
|MARTI
|1,37
|24.680.865
|% -9,87
|
|PETKM
|6,17
|1.256.294.116
|% -7,36
|
|RALYH
|4,20
|2.707.560
|% -6,87
|
|ORMA
|26,50
|345.044
|% -6,03
|
|PETKM
|6,17
|1.256.294.116
|% -7,36
|
|EREGL
|16,39
|1.133.812.774
|% 1,49
|
|GARAN
|9,29
|947.557.043
|% 0,11
|
|TUPRS
|120,50
|782.839.868
|% -0,33
|
|KRDMD
|6,33
|563.901.121
|% -0,31
|
|PETKM
|6,17
|1.256.294.116
|% -7,36
|
|TSKB
|1,19
|153.143.573
|% -1,65
|
|YKBNK
|2,36
|290.659.891
|% -0,42
|
|GARAN
|9,29
|947.557.043
|% 0,11
|
|KRDMD
|6,33
|563.901.121
|% -0,31
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,8913
|8,8959
|% 0,31
|
|Euro
|10,2690
|10,2770
|% -0,15
|
|Sterlin
|12,0503
|12,1107
|% 0,06
|
|Frank
|9,5408
|9,5983
|% 0,30
|
|Riyal
|2,3646
|2,3765
|% 0,35
|
|15:35
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.759
|1.759
|-0,89
|
|Altın Gr.
|503
|504
|1,87
|
|Cumhuriyet
|3.335
|3.385
|30,00
|
|Tam
|3.320
|3.403
|30,61
|
|Yarım
|1.604
|1.646
|14,81
|
|Çeyrek
|805
|823
|7,40
|
|Gümüş.Ons
|22,44
|22,47
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,42
|6,42
|-0,03
|
|B. Petrol
|81,95
|81,95
|0,69
|
Seans Raporu
15:35
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15:40
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler EREGL, TCELL, GARAN
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15:40XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -10, 28 kaybederek (% -0.84 ) 1, 209
-
15:40
Tavandan işlem gören hisse senedleri : DOBUR, KERVN, MERIT, NUGYO, KTSKR
-
15:40
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MARTI, SEYKM, HURGZ
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15:40
KTSKR, PRKAB, KERVN değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında