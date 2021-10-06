Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

06.10.2021 12:49



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
04.05.2020-07.05.2020-02.07.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin 04.05.2020 tarihli KAP açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş ve Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş. arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirketimiz ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Seferim Güvende Platforum Lojistik A.Ş arasında imzalanmıştır.  Şirketimizin 07.05.2020 tarihli KAP açıklamasında  Kuvva Gıda A.Ş ve Kartal Organic Gmbh arasında yapılan bayilik anlaşması sehven Şirketimiz ile Kartal Organic Gmbh  arasında yapıldığı şeklinde açıklanmıştır. Söz konusu bayilik anlaşması Kuvva Gıda A.Ş. ile Kartal Organic Gmbh arasında imzalanmıştır. Şirketimizin 02.07.2021 tarihli açıklamasında Kuvva Gıda A.Ş.'nin yapacağı yatırımlarla ilgili aldığı Yönetim Kurulu Kararı sehven Şirketimizin Yönetim Kurulu kararı olarak açıklanmıştır. Söz konusu karar Kuvva Gıda A.Ş.'ye ait olup, Superkritik Karbondioksit Ekstrasyon Akışkan Teknolojileri konusundaki yatırım Kuvva Gıda A.Ş. tarafından yapılacaktır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/967324


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
15:351.381
Değişim :  -0,78% |  -10,81
Açılış :  1.391  
Önceki Kapanış :  1.392  
En Yüksek
1.392 En Düşük
1.372
BIST En Aktif Hisseler15:35
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
DOBUR 26,40 3.641.178 % 10,00  
NUGYO 12,43 17.632.550 % 10,00  
KERVN 0,88 3.823.852 % 10,00  
MERIT 15,84 528.850 % 10,00  
KTSKR 39,94 263.881.269 % 9,97  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Dolar 8,8913 8,8959 % 0,31  
Euro 10,2690 10,2770 % -0,15  
Sterlin 12,0503 12,1107 % 0,06  
Frank 9,5408 9,5983 % 0,30  
Riyal 2,3646 2,3765 % 0,35  
daha fazla
15:35 Alış Satış %  
Altın Ons 1.759 1.759 -0,89  
Altın Gr. 503 504 1,87  
Cumhuriyet 3.335 3.385 30,00  
Tam 3.320 3.403 30,61  
Yarım 1.604 1.646 14,81  
Çeyrek 805 823 7,40  
Gümüş.Ons 22,44 22,47 -0,18  
Gümüş Gr. 6,42 6,42 -0,03  
B. Petrol 81,95 81,95 0,69  
Seans Raporu 15:35
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru