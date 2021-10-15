***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimize ait daha önce hazırlanan finansal raporlar, konsolide olarak ilan edilmekteydi. SPK'dan alınan görüş doğrultusunda, Şirketimizin finansal raporları bu tarihten itibaren iştiraklerimizin özkaynağına dayalı yöntem kullanılarak hazırlanacak olup, finansal raporlar konsolide olmayan şeklinde ilan edilecektir. Kamuoyunun ve hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971006BIST