Döviz Kuru
Dolar Ne Kadar
Euro Ne Kadar
Altın Ne Kadar
Hisse Senedi
GÜNDEM KAP HABERLERİ SON DAKİKA GÜNCEL UZMAN YORUMLARI PİYASA TAKVİMİ

***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

15.10.2021 12:53



***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimize ait daha önce hazırlanan  finansal raporlar, konsolide olarak ilan edilmekteydi. SPK'dan alınan görüş doğrultusunda, Şirketimizin finansal raporları bu tarihten itibaren iştiraklerimizin özkaynağına dayalı yöntem kullanılarak hazırlanacak olup, finansal raporlar konsolide olmayan şeklinde ilan edilecektir.  Kamuoyunun ve hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971006


BIST
GÜNCEL HABERLER




uzmanpara Gündemi
BIST USD EURO ALTIN
14:211.413
Değişim :  0,09% |  1,23
Açılış :  1.417  
Önceki Kapanış :  1.412  
En Yüksek
1.422 En Düşük
1.409
BIST En Aktif Hisseler14:21
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
KERVN 0,77 2.231.055 % 10,00  
MERIT 28,68 32.018.526 % 8,23  
KONTR 64,10 180.409.206 % 8,19  
CEOEM 10,57 100.396.324 % 7,75  
EUKYO 5,03 2.042.769 % 6,34  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Dolar 9,2216 9,2246 % 0,51  
Euro 10,7065 10,7124 % 0,37  
Sterlin 12,6555 12,7190 % 1,10  
Frank 9,9534 10,0133 % 0,53  
Riyal 2,4534 2,4658 % 0,53  
daha fazla
14:21 Alış Satış %  
Altın Ons 1.782 1.783 -13,34  
Altın Gr. 529 529 -1,25  
Cumhuriyet 3.492 3.545 -14,00  
Tam 3.476 3.563 -12,27  
Yarım 1.680 1.724 -5,94  
Çeyrek 843 862 -2,97  
Gümüş.Ons 23,29 23,32 -0,21  
Gümüş Gr. 6,90 6,91 -0,04  
B. Petrol 84,71 84,71 0,71  
Seans Raporu 14:21
daha fazla
Copyright 2014 ©
Yasal Uyarı Notu
© BİST Verileri Foreks tarafından 15 dakika gecikmeli sağlanmaktadır.

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

Veri Sağlayıcı Uyarı Notu
*(Veriler FOREKS Bilgi İletişim Hizmetleri A.Ş. tarafından sağlanmaktadır)

Foreks tarafından sağlanan Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir. BIST isim ve logosu Koruma Marka Belgesi altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm belgelerin telif hakları tamamen BIST'ye ait olup, tekrar yayınlanamaz. BIST, verinin sekansı, doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklar, verinin ulaşmaması, gecikmesi, eksik ulaşması, yanlış olması, veri yayın sistemindeki perfomansın düşmesi veya kesintili olması gibi hallerde Alıcı, Alt Alıcı ve / veya Kullanıcılarda oluşabilecek herhangi bir zarardan BIST sorumlu değildir.

* Uluslarası döviz piyasası kuru