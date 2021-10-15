***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
15.10.2021 12:53
***SERVE*** SERVE FİLM PRODÜKSİYON EĞLENCE A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimize ait daha önce hazırlanan finansal raporlar, konsolide olarak ilan edilmekteydi. SPK'dan alınan görüş doğrultusunda, Şirketimizin finansal raporları bu tarihten itibaren iştiraklerimizin özkaynağına dayalı yöntem kullanılarak hazırlanacak olup, finansal raporlar konsolide olmayan şeklinde ilan edilecektir. Kamuoyunun ve hissedarlarımızın bilgilerine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/971006
BIST
14:211.413
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,23
|Açılış
|: 1.417
|
|Önceki Kapanış
|: 1.412
|
1.422
En Düşük
1.409
14:219,2246
En Yüksek
|Değişim
|: 0,51%
|| 0,0472
|Açılış
|: 9,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1500
|
9,2427
En Düşük
9,1719
14:2110,7124
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 0,0391
|Açılış
|: 10,6700
|
|Önceki Kapanış
|: 10,6000
|
10,7441
En Düşük
10,6401
14:21528,74
En Yüksek
|Değişim
|: -0,28%
|| -1,49
|Açılış
|: 528,74
|
|Önceki Kapanış
|: 530,22
|
531,54
En Düşük
527,89
BIST En Aktif Hisseler14:21
|KERVN
|0,77
|2.231.055
|% 10,00
|
|MERIT
|28,68
|32.018.526
|% 8,23
|
|KONTR
|64,10
|180.409.206
|% 8,19
|
|CEOEM
|10,57
|100.396.324
|% 7,75
|
|EUKYO
|5,03
|2.042.769
|% 6,34
|
|BAYRK
|8,91
|1.962.481
|% -10,00
|
|LUKSK
|49,02
|42.723.283
|% -9,97
|
|KZBGY
|28,60
|169.957.395
|% -9,95
|
|DOBUR
|27,70
|1.572.597
|% -9,95
|
|PRKAB
|15,86
|100.889.168
|% -8,69
|
|GARAN
|9,07
|1.399.622.408
|% -2,05
|
|THYAO
|14,38
|636.974.868
|% 0,56
|
|KRDMD
|6,94
|545.214.237
|% 2,81
|
|TUPRS
|128,20
|519.281.046
|% 2,56
|
|EREGL
|17,73
|484.018.096
|% 1,03
|
|EKGYO
|1,88
|347.971.033
|% 2,17
|
|GARAN
|9,07
|1.399.622.408
|% -2,05
|
|YKBNK
|2,36
|300.472.812
|% -1,26
|
|KRDMD
|6,94
|545.214.237
|% 2,81
|
|AKBNK
|5,16
|268.839.874
|% -1,71
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|9,2216
|9,2246
|% 0,51
|
|Euro
|10,7065
|10,7124
|% 0,37
|
|Sterlin
|12,6555
|12,7190
|% 1,10
|
|Frank
|9,9534
|10,0133
|% 0,53
|
|Riyal
|2,4534
|2,4658
|% 0,53
|
|14:21
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.782
|1.783
|-13,34
|
|Altın Gr.
|529
|529
|-1,25
|
|Cumhuriyet
|3.492
|3.545
|-14,00
|
|Tam
|3.476
|3.563
|-12,27
|
|Yarım
|1.680
|1.724
|-5,94
|
|Çeyrek
|843
|862
|-2,97
|
|Gümüş.Ons
|23,29
|23,32
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|6,90
|6,91
|-0,04
|
|B. Petrol
|84,71
|84,71
|0,71
|
Seans Raporu
14:21
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-
14:32XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 0, 07 artarak (% 0.01 ) 1, 243
-
14:32
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, LUKSK, BAYRK, DOBUR
-
14:32
KERVN, KONTR, MERIT değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:32
QNBFL, DIRIT, ISBTR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
14:32
Bu seansda işlem gören 262 hisse senedinden 82 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 147 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 33 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem